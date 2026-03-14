Як оцінюють монети?

Колекційні монети визначаються за рідкістю, станом збереження, роком випуску, наявністю "помилок" та особливостями карбування, пише Ukrlot.

Професійні нумізмати виділяють п'ять головних ознак, які перетворюють звичайну монету на колекційну:

  • Тираж та рік випуску

Чим менше копій викарбував банк, тим вища ціна. Деякі роки були скупими на випуск певних номіналів, тому вони стали рідкісними.

  • Стан збереження (грейдінг)

Монета в ідеальному стані може коштувати у 100 разів дорожче за таку саму, але затерту. Навіть мікроскопічні подряпини мають значення.

  • Унікальний брак

Так звані монети-перевертні, брак гурта, тобто ребра копійки, два аверси або знамениті "хуліганки", які викарбували не на своїх заготовках, можна дуже вигідно продати на аукціонах.

  • Метал

Золото та срібло, звісно, мають чималу вартість. Однак рідкісна мідна чи нікелева монета теж може коштувати дорого, наприклад, через свою історичну вагу.

Далі важливим фактором є грейдінг. За міжнародною шкалою розрізняють такі стани:

  • UNC (Uncirculated) – чудовий стан, монета не була в обігу;

  • AU (Almost Uncirculated) – майже не була в обігу, деталі трохи потерті;

  • XF (Extremely Fine) – гарний стан без блиску, рельєф потертий;

  • VF (Very Fine) – рельєф зберігся на 75%;

  • F (Fine) – до 50% деталей стерто, блиск відсутній;

  • VG (Very Good) – малюнок видно лише на 25%;

  • G (Good) – монети майже не мають колекційної цінності;

  • Proof – спеціально карбовані для колекціонерів монети з особливими технологіями.

Які монети ціняться в Україні?

В Україні колекціонери "полюють" за багатьма рідкісними монетами. Наприклад, 1 гривня 1992 року випуску може принести власнику на аукціоні до 80 тисяч гривень, пише сайт Violity.

Також цінними є й копійки:

  • 1 копійка 1992 року – понад 17 тисяч гривень;

  • 2 копійки 1992 року – до 48 тисяч гривень;

  • 10, 25, 50 копійок 1992 року – від 7 до 17 тисяч гривень тощо.

Інші рідкісні екземпляри:

  • 2 копійки 1993 року;

  • 1, 5, 10 копійок 1994 року;

  • 25 копійок і 1 гривня 1995 року;

  • 1, 2, 5, 50 копійок 1996 року;

  • 5, 10, 25, 50 копійок 2001 року;

  • 2, 25, 50 копійок 2003 року;

  • 1 гривня 2008 року.

Важливо! Особливий інтерес колекціонерів викликають також "англійські карбованки" 1992 року випуску з втиснутим тризубом на опуклому щиті. Цей брак ескізу підвищує цінність монет.

Яка найдорожча монета України?

  • Найдорожчу монету в Україні викарбували на Монетному дворі Національного банку у 2012 році. Вона присвячена фінальному турніру чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, який тоді приймали Україна та Польща. Офіційна назва пам’ятної монети – "Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 року".

  • Монета виготовлена із золота та має значну вагу – 500 грамів, що робить її однією з найбільших і найцінніших у нумізматичній колекції України.

  • За словами голови Національного банку України Андрія Пишного, на момент випуску її вартість становила приблизно 350 тисяч гривень. Однак з роками ціна значно зросла, і сьогодні на вторинному ринку така монета може коштувати кілька мільйонів гривень