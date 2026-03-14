Як оцінюють монети?

Колекційні монети визначаються за рідкістю, станом збереження, роком випуску, наявністю "помилок" та особливостями карбування, пише Ukrlot.

Професійні нумізмати виділяють п'ять головних ознак, які перетворюють звичайну монету на колекційну:

Тираж та рік випуску

Чим менше копій викарбував банк, тим вища ціна. Деякі роки були скупими на випуск певних номіналів, тому вони стали рідкісними.

Стан збереження (грейдінг)

Монета в ідеальному стані може коштувати у 100 разів дорожче за таку саму, але затерту. Навіть мікроскопічні подряпини мають значення.

Унікальний брак

Так звані монети-перевертні, брак гурта, тобто ребра копійки, два аверси або знамениті "хуліганки", які викарбували не на своїх заготовках, можна дуже вигідно продати на аукціонах.

Метал

Золото та срібло, звісно, мають чималу вартість. Однак рідкісна мідна чи нікелева монета теж може коштувати дорого, наприклад, через свою історичну вагу.

Далі важливим фактором є грейдінг. За міжнародною шкалою розрізняють такі стани:

UNC (Uncirculated) – чудовий стан, монета не була в обігу;

AU (Almost Uncirculated) – майже не була в обігу, деталі трохи потерті;

XF (Extremely Fine) – гарний стан без блиску, рельєф потертий;

VF (Very Fine) – рельєф зберігся на 75%;

F (Fine) – до 50% деталей стерто, блиск відсутній;

VG (Very Good) – малюнок видно лише на 25%;

G (Good) – монети майже не мають колекційної цінності;

Proof – спеціально карбовані для колекціонерів монети з особливими технологіями.

Які монети ціняться в Україні?

В Україні колекціонери "полюють" за багатьма рідкісними монетами. Наприклад, 1 гривня 1992 року випуску може принести власнику на аукціоні до 80 тисяч гривень, пише сайт Violity.

Також цінними є й копійки:

1 копійка 1992 року – понад 17 тисяч гривень;

2 копійки 1992 року – до 48 тисяч гривень;

10, 25, 50 копійок 1992 року – від 7 до 17 тисяч гривень тощо.

Інші рідкісні екземпляри:

2 копійки 1993 року;

1, 5, 10 копійок 1994 року;

25 копійок і 1 гривня 1995 року;

1, 2, 5, 50 копійок 1996 року;

5, 10, 25, 50 копійок 2001 року;

2, 25, 50 копійок 2003 року;

1 гривня 2008 року.

Важливо! Особливий інтерес колекціонерів викликають також "англійські карбованки" 1992 року випуску з втиснутим тризубом на опуклому щиті. Цей брак ескізу підвищує цінність монет.

Яка найдорожча монета України?