Якою буде нова монета НБУ?

Нова монета буде виготовлена зі срібла 999 проби, повідомляє НБУ.

Читайте також Найдорожча монета у світі: чому 20 доларів перетворилися на мільйони

Окрім цього, вже відомо, що ця монета:

  • буде у формі восьмикутника;
  • її номінал – 10 гривень;
  • матиме масу металу в чистоті – 31,1 грама;
  • її очікуваний тираж – до 10 000 штук.

Назва цієї монети "Український авангард. Олександра Екстер". Вона присвячена легендарній українській художниці. Екстер відома зокрема, тим, що вона є однією зі співзасновниць стилю "ар-деко".

Зверніть увагу! Ця монета стане частиною серії "Українська спадщина".

Зауважимо, цю серію НБУ розпочав ще у 2005 році. У неї увійшла значна кількість монет, повідомляє НБУ. Зокрема такі екземпляри як:

  • "Сорочинський ярмарок";
  • "Українська писанка";
  • "Український балет";
  • "Гопак";
  • "Українська вишиванка";
  • "Щедрик" і так далі.

Що важливо знати про монети НБУ?

  • Монети НБУ можуть бути виготовлені з абсолютно різних металів. Як дорогоцінних, так і – недорогоцінних.

  • Основна функція цих монет не платіжна. Першочергово, вони мають історичний, культурний та нумізматичний сенс.

  • Якщо цими монетами розраховуватись, то вони відповідають номіналу, незалежно від матеріалу виготовлення та ексклюзивності. Інша справа, якщо йдеться про колекціонерів. При визначені ціни вони не тільки враховують перераховані вище нюанси, а й інші фактори, зокрема, стан екземпляра.