Якою буде нова монета НБУ?

Нова монета буде виготовлена зі срібла 999 проби, повідомляє НБУ.

Окрім цього, вже відомо, що ця монета:

буде у формі восьмикутника;

її номінал – 10 гривень;

матиме масу металу в чистоті – 31,1 грама;

її очікуваний тираж – до 10 000 штук.

Назва цієї монети "Український авангард. Олександра Екстер". Вона присвячена легендарній українській художниці. Екстер відома зокрема, тим, що вона є однією зі співзасновниць стилю "ар-деко".

Зверніть увагу! Ця монета стане частиною серії "Українська спадщина".

Зауважимо, цю серію НБУ розпочав ще у 2005 році. У неї увійшла значна кількість монет, повідомляє НБУ. Зокрема такі екземпляри як:

"Сорочинський ярмарок";

"Українська писанка";

"Український балет";

"Гопак";

"Українська вишиванка";

"Щедрик" і так далі.

