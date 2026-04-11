Які монети 1992 року особливо цінні?

Нумізмати полюють за монетами 1992 року номіналом 1 гривня. Вони вважаються пробними, оскільки обладнання лише налаштовували, розповідає спеціалізований сайт "Монети-ягідки".

Тоді під час виготовлення монет траплялися різні помилки, які призвели до браку чи дефектів За ці особливості їх і цінують колекціонери.

До того ж пробні монети 1992 року не потрапили в офіційний обіг. Тому рідкісні екземпляри коштують чималих грошей.

Наприклад, ціни на монети номіналом 1 гривня 1992 року стартують від 12 тисяч гривень:

1.1ААг, гладкий гурт – від 12 і до понад 30 тисяч гривень;

1.1АА1, на гурті 1994 року – до 30 тисяч гривень;

1.1АА1.1, на гурті 1995 року – від 11 до 20 тисяч гривень;

1.1АА2, на гурті 1995 року – понад 40 тисяч гривень.

Пробні гривні карбували англійськими пуансонами з датою 1992, тому вийшло що на полі монети вказана дата 1992, а на гурті – 1994 або 1995,

– зазначає видання.

Але плашки для нанесення гуртового напису швидко зносились. Тому спеціалістам доводилося розробляти нові. Пізніше вони виготовили плашки з датами 1994 та 1995. Їх з обох сторін відділяли три крапки.

Фото: 1 гривня 1992 р. 1.1АА1 / Скрін з сайту "Монети-ягідки"

Які ще монети можна вигідно продати?

Чимало можна заробити і на монеті номіналом 1 гривня 1995 року випуску. Це була вже обігова монета України. Її точний тираж невідомий, але нумізмати говорять, що її випустили усього 52 тисячі.

Оскільки тираж був невеликим, тому ціна за таку 1 гривню досить висока.

1БАг з гладким гуртом – від 7 до 9 тисяч гривень;

2ААг з гладким гуртом – від 2 800 до 5 600 гривень;

2АА1.1 з вузьким кантом – від 1 400 до 2 800 гривень;

2АА1.2 з вузьким кантом – від 1 400 до 2 800 гривень;

2АА2 з трьома крапками на гурті – від 11 до 16 тисяч гривень.

Найдорожчими монетами вважаються екземпляри, які мають три крапки на гурті. Однак знайти їх вкрай складно.

Дорого продати можна рідкісні гривні, у яких на аверсі вказана дата 1995, а на гурті – 1992, 1994 або 1996. Це були пробні екземпляри, їх тираж невідомий,

– додає видання.

Фото: 1 гривня 1995 року / Скрін з сайту "Монети-ягідки"

Зауважте! Продати рідкісні гривні можна колекціонерам особисто або через інтернет аукціони, на кшталт Violity.

