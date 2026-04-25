Какие монеты стоят тысячи гривен несмотря на дефекты?

О том, на каких копейках можно заработать, пишут Новости.LIVE.

Так, среди украинских монет больше всего ценятся копейки с нетипичными эффектами. Часто они возникали во время экспериментов на производстве или неправильной настройки для оборудования. И хотя некоторые из монет могут стоить по своему номиналу, другие – имеют уникальность или особенность, благодаря которым их стоимость достигает нескольких тысяч гривен.

На ресурсе Violity предлагали купить монету в 50 копеек 1992 года за 2 тысячи гривен. Особенность монеты в том, что одна из сторон на 90 градусов отличается от другой. То есть изображение частично перевернуто. Как отмечает издание, такой брак случается очень редко, но его можно обнаружить на монетах Луганского станкостроительного завода. Именно там раньше производили украинские копейки.

Ценные штампы 50 копеек 1992 года:

1АГс (трапеция + 8 насечек) – стоят до 2 000 гривен;

2.1БАм (4 ягоды + толстый герб) – цена колеблется от 9 000 до 11 000 гривен;

3ВАг (гладкий гурт) – от 4 000 до 11 000 гривен;

3(1)ВАг – цены от 3 800 до 5 000 гривен;

4ААм (английский чекан) – от 2 500 до 6 000 гривен.

Еще одна монета, которую нашли на ресурсе Violity – 25 копеек 1992 года. Она тоже имеет дефект – неравномерный кант (или буртик – повышенный ободок по периметру копейки). Из-за того что форма и вид не соответствуют нормам, монету не выпустили в обращение. В то же время владелец просит за такой вид монеты 2,5 тысячи гривен.

В частности есть также редкий штамп копейки – 5.1 ДАг с гладким углом. Ее чеканили во время настроек оборудования, поэтому монета имеет нарушения производства.

Какие украинские монеты являются самыми дорогими?

Просмотреть актуальные цены и определить, какая монета является ценной можно на ресурсе "монеты-якидки". В частности на сайте предлагают таблицу, где отмечают номинал монеты и ее стоимость.

Стоимость украинских монет в зависимости от номинала / Скриншот таблицы "монетки-ягодки"

Если в таблице "Н" вместо цены, это означает, что стоимость копейки соответствует ее номиналу.

Самыми дорогими являются монеты, чеканенные 1992 года. Например, самая дорогая разновидность 2 копеек стоит 30 тысяч гривен. Соответствующую цену имеет 1 гривна 1992 года.

Что еще нужно знать о ценных монетах?