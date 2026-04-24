Яка наразі ситуація в бюджеті Росії?
Кремль намагається покрити такий стрімкий дефіцит різними шляхами, повідомляє СЗРУ.
Один із найбільш показових епізодів – перенесення заборони на ставки в букмекерських конторах для недієздатних, неповнолітніх і боржників. Здавалося б, елементарний захід соціального захисту. Але Мінфін прямо визнав: його впровадження загрожує втратою до 27 мільярдів рублів податкових надходжень і ще 14 мільярдів – цільових відрахувань на спорт,
– вказує українська розвідка.
І це лише один такий приклад. Зараз, наприклад, російський уряд має опрацювати введення windfall tax. Це їм доручив особисто Путін.
Суть у тому, що цей податок на надприбуток, за 2025 рік планують розраховувати за ставкою 20%, повідомляє Bloomberg. Аналогічний збір у 2021 – 2023 роках приніс російському бюджету – 318,8 мільярда рублів.
Окрім пошуку шляхів для надходжень, Кремль посилює нагляд за фінансовим сектором. Наприклад, тепер податківці зможуть отримати автоматичний доступ до даних Центробанку про низку фізосіб. Йдеться про громадян з доходами від 2,4 мільйона рублів.
Центробанк, своєю чергою, зобов'язуватиметься "виявляти будь-які аномалії". Де проходить межа між податковим адмініструванням і тотальним стеженням, питання риторичне,
– вказує українська розвідка.
Які ще обмеження планує ввести Кремль?
Митна служба Росії почала донараховувати мита на товари з країн, що вважаються недружніми. Йдеться про продукцію, яка ввозиться через держави Євразійського економічного союзу. Ставки в цьому випадку сягають від 15% до 50%.
До того ж планується введення ПДВ на іноземні товари з маркетплейсів. Цей процес відбуватиметься поступово. У 2027 ставка складатиме 7%, у 2028 вдвічі більше – 14%, у 2029 – 22%.