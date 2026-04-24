Яка наразі ситуація в бюджеті Росії?

Кремль намагається покрити такий стрімкий дефіцит різними шляхами, повідомляє СЗРУ.

Один із найбільш показових епізодів – перенесення заборони на ставки в букмекерських конторах для недієздатних, неповнолітніх і боржників. Здавалося б, елементарний захід соціального захисту. Але Мінфін прямо визнав: його впровадження загрожує втратою до 27 мільярдів рублів податкових надходжень і ще 14 мільярдів – цільових відрахувань на спорт,

– вказує українська розвідка.

І це лише один такий приклад. Зараз, наприклад, російський уряд має опрацювати введення windfall tax. Це їм доручив особисто Путін.

Суть у тому, що цей податок на надприбуток, за 2025 рік планують розраховувати за ставкою 20%, повідомляє Bloomberg. Аналогічний збір у 2021 – 2023 роках приніс російському бюджету – 318,8 мільярда рублів.

Окрім пошуку шляхів для надходжень, Кремль посилює нагляд за фінансовим сектором. Наприклад, тепер податківці зможуть отримати автоматичний доступ до даних Центробанку про низку фізосіб. Йдеться про громадян з доходами від 2,4 мільйона рублів.

Центробанк, своєю чергою, зобов'язуватиметься "виявляти будь-які аномалії". Де проходить межа між податковим адмініструванням і тотальним стеженням, питання риторичне,

– вказує українська розвідка.

Які ще обмеження планує ввести Кремль?