Яка зараз вартість золота?

Ціна золота сягнула 3 659 доларів за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Зверніть увагу! Збільшення золота відбулося у тому числі на фоні очікування зниження ставок ФРС цьогоріч

Чи зможе золото продовжувати зростання на тлі зниження ставки, може залежати від базового перегляду даних про зайнятість у США, які мають бути опубліковані пізніше у вівторок, а також від тону даних про інфляцію виробників та споживачів у США в середу та четвер,

– зазначає Bloomberg.

З початку 2025 року, золото подорожчало на майже 40%. Збільшення відбувалось, зокрема, через:

закупівлі Центробанку;

очікування зниження ставок ФРС;

атаки Трампа на незалежність ФРС тощо.

Як змінювалась ціна на золото у вересні?

Станом на 2 вересня, вартість золота зросла до 3 508 доларів за унцію. Банківський метал, своєю чергою, мав ціну – 4 569,61 гривні за грам.

А уже 8 вересня, ціна золота сягнула 3 622,07 доларів за унцію. А банківський метал мав вартість – 4 658,50 гривні за грам.