На скільки подорожчало золото?
Спотова ціна на золото у своєму максимумі сягнула – 3 622,07 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Таке зростання стало реакцією ринку на слабкі дані, відносно зайнятості у США. До того ж ця ситуація посилила очікування, щодо зниження облікової ставки ФРС.
Зверніть увагу! З початку 2025 року вартість золота уже зросла на 38%. Для порівняння, загалом це збільшення сягнуло 27% торік.
Така зміна ціни пов'язана з:
- ослабленням долара;
- м'якою монетарною політикою;
- геополітичною невизначеністю;
- економічною невизначеністю.
Яка вартість банківського золота в Україні зараз?
Станом на 8 вересня, за даними НБУ, банківське золото коштує – 4 658,50 гривні за грам. Інші закупівельні ціни такі:
- банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 4 644,52 гривні за грам;
- метал, який не відповідає встановленим вимогам щодо якості банківських металів – 4 611,92 гривні за грам.
Де добувають багато золота?
В Україні є значні запаси золота. Найбільша кількість цього металу закладена у регіоні, який отримав назву "Український щит". Загалом за оцінками експертів, на українській території є запаси золота, що складають приблизно – 3 тисячі тонн.
У 2024 році найбільше золота добув Китай. Ця ж країна і споживає значну кількість металу. Китай продовжує накопичувати відчутні золоті запаси, аби посилити незалежність від долара.
