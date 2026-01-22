Що буде з ціною на золото у 2026 році?
Раніше Goldman Sachs передбачав зростання вартості золота до 4 900 доларів за унцію у 2026 році, повідомляє Reuters.
Зауважимо, що ще в середу золото встановило рекорд – 4 887,82 за унцію. З початку року цей метал подорожчав на майже 11%, повідомляє Reuters.
Цікаво! У 2025 році золото подорожчало на понад 60%. Це найбільше річне зростання з 1979 року.
Чому ціна на золото так росте:
- приватний сектор та Центробанки диверсифікують резерви на користь золота;
- зростає геополітична нестабільність.
Ми припускаємо, що покупці з боку приватного сектору, які диверсифікують активи – їхні покупки хеджують глобальні політичні ризики та стали причиною позитивного сюрпризу для нашого прогнозу – не будуть ліквідовувати свої золоті позиції у 2026 році. Це фактично підвищує стартову точку нашого цінового прогнозу,
– повідомляється у брокерській записці в середу.
Брокер зауважив, що цьогоріч закупівлі золота Центробанками сягатимуть 60 тонн. Тобто, попит на безпечні активи лише зростатиме.
Як змінювалась ціна на золото раніше?
Станом на 2 січня, вартість золота складала – 4 378,75 долара за унцію. Згодом цей метал продовжив дорожчати. Його збільшенню сприяло зростання геополітичної напруженості, через ситуацію у Венесуелі. Нагадаємо, тоді сили США захопили венесуельського президента Мадуро.
Уже 5 січня золото показало відчутне збільшення. Тоді одна унція коштувала – 4 433,29 долара.
Рекорд вартості золота у 2025 році було встановлено 26 грудня. Тоді цей метал, за даними Reuters, мав ціну – 4 549,71 долара за унцію.