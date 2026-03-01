З нього не роблять прикраси: золото якого кольору найдорожче

Золото здавна вважалося одним із найцінніших металів – з нього виготовляють прикраси, у ньому зберігають заощадження і формують державні резерви. Однак вартість цього металу може значно різнитися залежно від його виду.

Золото якого кольору існує?

На сьогодні існує чимало різновидів золота залежно від кольору, розповідає 24 Канал.

Колір металу вказує на його склад і присутність домішок, які й надають того чи іншого відтінку:

у червоному золоті за колір "відповідають" частинки міді;

біле золото, як правило, виготовляють шляхом поєднання золота, срібла та паладію;

у жовтому золоті для досягнення насиченого відтінку домішують цинк та срібло;

рожеве – це поєднання золота, міді та срібла, яке пом'якшує червоний рожевий відтінок.

Від чого залежить вартість золота?

Втім, вартість золота залежить не стільки від його кольору, скільки від відсотка дорогоцінного металу у складі. Його показує проба, яку можна знайти на виробі.

Наприклад, однією з найпоширеніших проб нині є 585. Щоб дізнатися скільки у виробі з цією пробою золота, треба поділити на 10:

проба 585 – 58,5% золота;

проба 750 – 75% золота;

проба 333 – 33,3% золота.

Все інше – домішки, які можуть коштувати по-різному. Звісно, по суті біле золото має бути дорожчим, ніж червоне, оскільки містить паладій та срібло, які коштують більше за мідь.

Зауважте! Кінцева ціна золотого виробу залежить ще й від багатьох інших факторів, зокрема, бренду, культурної цінності, додаткових вставок та дорогоцінних каменів.

Яке золото найдорожче?

Найчистішою у світі вважається 999 проба, говорять фахівці компанії "Золотий стандарт". Вона є і найдорожчою, оскільки містить 999 частин чистого золота і лише одну домішок. Ця проба має особливий, не схожий на усі інші різновиди насичений яскраво-жовтий колір.

Однак таке золото не використовують для виготовлення ювелірних прикрас. Річ у тім, що воно дуже м'яке, а вироби з такого металу легко дряпаються та гнуться.

Тому із золота 999 проби роблять злитки та монети, а для коштовностей обирають 585 чи 750 пробу з домішками твердих металів.

Важливо! Останнім часом українці активно скуповують золото, зазначає НБУ. Особливо багато придбали його у грудні 2025 року. Тоді банки продали цього дорогоцінного металу більш як на 15 мільйонів доларів.

Яка ціна золота у світі?