Золото какого цвета существует?
На сегодня существует немало разновидностей золота в зависимости от цвета, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Какое золото покупать для инвестиций: объясняют эксперты
Цвет металла указывает на его состав и присутствие примесей, которые и придают тот или иной оттенок:
- в красном золоте за цвет "отвечают" частицы меди;
- белое золото, как правило, изготавливают путем сочетания золота, серебра и палладия;
- в желтом золоте для достижения насыщенного оттенка примешивают цинк и серебро;
- розовое – это сочетание золота, меди и серебра, которое смягчает красный розовый оттенок.
От чего зависит стоимость золота?
Впрочем, стоимость золота зависит не столько от его цвета, сколько от процента драгоценного металла в составе. Его показывает проба, которую можно найти на изделии.
Например, одной из самых распространенных проб нынче является 585. Чтобы узнать сколько в изделии с этой пробой золота, надо поделить на 10:
- проба 585 – 58,5% золота;
- проба 750 – 75% золота;
- проба 333 – 33,3% золота.
Все остальное – примеси, которые могут стоить по-разному. Конечно, по сути белое золото должно быть дороже, чем красное, поскольку содержит палладий и серебро, которые стоят больше меди.
Заметьте! Конечная цена золотого изделия зависит еще и от многих других факторов, в частности, бренда, культурной ценности, дополнительных вставок и драгоценных камней.
Какое золото самое дорогое?
Самой чистой в мире считается 999 проба, говорят специалисты компании "Золотой стандарт". Она является и самой дорогой, поскольку содержит 999 частей чистого золота и лишь одну примесей. Эта проба имеет особый, не похожий на все остальные разновидности насыщенный ярко-желтый цвет.
Однако такое золото не используют для изготовления ювелирных украшений. Дело в том, что оно очень мягкое, а изделия из такого металла легко царапаются и гнутся.
Поэтому из золота 999 пробы делают слитки и монеты, а для драгоценностей выбирают 585 или 750 пробу с примесями твердых металлов.
Важно! В последнее время украинцы активно скупают золото, отмечает НБУ. Особенно много приобрели его в декабре 2025 года. Тогда банки продали этого драгоценного металла более чем на 15 миллионов долларов.
Какая цена золота в мире?
Стоимость золота 24 февраля снизилась примерно на 1,1%, отступив от максимума, зафиксированного за последние три недели. Давление на котировки драгметалла оказало усиление позиций доллара США, а также осторожные настроения инвесторов, которые ожидают последствий тарифной политики Дональда Трампа.
Спотовая цена золота опустилась до 5 174,68 доллара за унцию. В то же время апрельские фьючерсы подешевели на 0,6% – до уровня 5 193,80 доллара за унцию.
Стоит учитывать, что индекс доллара прибавил около 0,2%. Из-за этого золото, номинированное в американской валюте, стало менее доступным для инвесторов, которые работают с другими валютами, что дополнительно повлияло на снижение спроса.