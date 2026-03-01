Золото какого цвета существует?

На сегодня существует немало разновидностей золота в зависимости от цвета, рассказывает 24 Канал.

Цвет металла указывает на его состав и присутствие примесей, которые и придают тот или иной оттенок:

в красном золоте за цвет "отвечают" частицы меди;

белое золото, как правило, изготавливают путем сочетания золота, серебра и палладия;

в желтом золоте для достижения насыщенного оттенка примешивают цинк и серебро;

розовое – это сочетание золота, меди и серебра, которое смягчает красный розовый оттенок.

От чего зависит стоимость золота?

Впрочем, стоимость золота зависит не столько от его цвета, сколько от процента драгоценного металла в составе. Его показывает проба, которую можно найти на изделии.

Например, одной из самых распространенных проб нынче является 585. Чтобы узнать сколько в изделии с этой пробой золота, надо поделить на 10:

проба 585 – 58,5% золота;

проба 750 – 75% золота;

проба 333 – 33,3% золота.

Все остальное – примеси, которые могут стоить по-разному. Конечно, по сути белое золото должно быть дороже, чем красное, поскольку содержит палладий и серебро, которые стоят больше меди.

Заметьте! Конечная цена золотого изделия зависит еще и от многих других факторов, в частности, бренда, культурной ценности, дополнительных вставок и драгоценных камней.

Какое золото самое дорогое?

Самой чистой в мире считается 999 проба, говорят специалисты компании "Золотой стандарт". Она является и самой дорогой, поскольку содержит 999 частей чистого золота и лишь одну примесей. Эта проба имеет особый, не похожий на все остальные разновидности насыщенный ярко-желтый цвет.

Однако такое золото не используют для изготовления ювелирных украшений. Дело в том, что оно очень мягкое, а изделия из такого металла легко царапаются и гнутся.

Поэтому из золота 999 пробы делают слитки и монеты, а для драгоценностей выбирают 585 или 750 пробу с примесями твердых металлов.

Важно! В последнее время украинцы активно скупают золото, отмечает НБУ. Особенно много приобрели его в декабре 2025 года. Тогда банки продали этого драгоценного металла более чем на 15 миллионов долларов.

Какая цена золота в мире?