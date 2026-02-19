Що важливо знати про покупку золота?

В коментарі 24 Каналу експерт Ярослав Жаліло вказав, що при продажі золота потрібно враховувати низку нюансів.

Ярослав Жаліло Кандидат економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Тобто дорогоцінний метал можна продати, але лише у випадку, якщо це відповідно промаркований дорогоцінний метал. Враховується ще різниця купівлі та продажу.

Своєю чергою експерт Андрій Шевчишин у коментарі 24 Каналу вказав, що купівля/продаж золота, саме в злитках, це ліцензована діяльність. Тобто, її можуть здійснювати лише:

ліцензовані банки;

НБУ.

Себто, все інше це торгівля золотим ломом. Вона не вважається інвестицією.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Якщо ми розглядаємо золото як інвестиційний актив, то це лише злитки через банки. Тим часом спред між купівлею та продажем залишається доволі широким – може досягати до 30%, а кількість банків, які можуть пропонувати такі послуги, обмежена, бо більшість не розглядає це як пріоритетний напрямок.

Як вказує Шевчишин, аби отримати прямий дохід від інвестицій в золото, потрібно:

аби ціна золота зросла на 30% та більше;

окрім цього, грає роль ситуація з курсом.

Золото враховується у валютному еквіваленті, ви ще й отримаєте девальваційну премію за зміну курсової вартості,

– каже фінансовий аналітик.

