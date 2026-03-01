Золото якого кольору існує?

На сьогодні існує чимало різновидів золота залежно від кольору, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Яке золото купувати для інвестицій: пояснюють експерти

Колір металу вказує на його склад і присутність домішок, які й надають того чи іншого відтінку:

у червоному золоті за колір "відповідають" частинки міді;

біле золото, як правило, виготовляють шляхом поєднання золота, срібла та паладію;

у жовтому золоті для досягнення насиченого відтінку домішують цинк та срібло;

рожеве – це поєднання золота, міді та срібла, яке пом'якшує червоний рожевий відтінок.

Від чого залежить вартість золота?

Втім, вартість золота залежить не стільки від його кольору, скільки від відсотка дорогоцінного металу у складі. Його показує проба, яку можна знайти на виробі.

Наприклад, однією з найпоширеніших проб нині є 585. Щоб дізнатися скільки у виробі з цією пробою золота, треба поділити на 10:

проба 585 – 58,5% золота;

проба 750 – 75% золота;

проба 333 – 33,3% золота.

Все інше – домішки, які можуть коштувати по-різному. Звісно, по суті біле золото має бути дорожчим, ніж червоне, оскільки містить паладій та срібло, які коштують більше за мідь.

Зауважте! Кінцева ціна золотого виробу залежить ще й від багатьох інших факторів, зокрема, бренду, культурної цінності, додаткових вставок та дорогоцінних каменів.

Яке золото найдорожче?

Найчистішою у світі вважається 999 проба, говорять фахівці компанії "Золотий стандарт". Вона є і найдорожчою, оскільки містить 999 частин чистого золота і лише одну домішок. Ця проба має особливий, не схожий на усі інші різновиди насичений яскраво-жовтий колір.

Однак таке золото не використовують для виготовлення ювелірних прикрас. Річ у тім, що воно дуже м'яке, а вироби з такого металу легко дряпаються та гнуться.

Тому із золота 999 проби роблять злитки та монети, а для коштовностей обирають 585 чи 750 пробу з домішками твердих металів.

Важливо! Останнім часом українці активно скуповують золото, зазначає НБУ. Особливо багато придбали його у грудні 2025 року. Тоді банки продали цього дорогоцінного металу більш як на 15 мільйонів доларів.

Яка ціна золота у світі?