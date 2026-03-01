Золото якого кольору існує?
На сьогодні існує чимало різновидів золота залежно від кольору, розповідає 24 Канал.
Колір металу вказує на його склад і присутність домішок, які й надають того чи іншого відтінку:
- у червоному золоті за колір "відповідають" частинки міді;
- біле золото, як правило, виготовляють шляхом поєднання золота, срібла та паладію;
- у жовтому золоті для досягнення насиченого відтінку домішують цинк та срібло;
- рожеве – це поєднання золота, міді та срібла, яке пом'якшує червоний рожевий відтінок.
Від чого залежить вартість золота?
Втім, вартість золота залежить не стільки від його кольору, скільки від відсотка дорогоцінного металу у складі. Його показує проба, яку можна знайти на виробі.
Наприклад, однією з найпоширеніших проб нині є 585. Щоб дізнатися скільки у виробі з цією пробою золота, треба поділити на 10:
- проба 585 – 58,5% золота;
- проба 750 – 75% золота;
- проба 333 – 33,3% золота.
Все інше – домішки, які можуть коштувати по-різному. Звісно, по суті біле золото має бути дорожчим, ніж червоне, оскільки містить паладій та срібло, які коштують більше за мідь.
Зауважте! Кінцева ціна золотого виробу залежить ще й від багатьох інших факторів, зокрема, бренду, культурної цінності, додаткових вставок та дорогоцінних каменів.
Яке золото найдорожче?
Найчистішою у світі вважається 999 проба, говорять фахівці компанії "Золотий стандарт". Вона є і найдорожчою, оскільки містить 999 частин чистого золота і лише одну домішок. Ця проба має особливий, не схожий на усі інші різновиди насичений яскраво-жовтий колір.
Однак таке золото не використовують для виготовлення ювелірних прикрас. Річ у тім, що воно дуже м'яке, а вироби з такого металу легко дряпаються та гнуться.
Тому із золота 999 проби роблять злитки та монети, а для коштовностей обирають 585 чи 750 пробу з домішками твердих металів.
Важливо! Останнім часом українці активно скуповують золото, зазначає НБУ. Особливо багато придбали його у грудні 2025 року. Тоді банки продали цього дорогоцінного металу більш як на 15 мільйонів доларів.
Яка ціна золота у світі?
Вартість золота 24 лютого знизилася приблизно на 1,1%, відступивши від максимуму, зафіксованого за останні три тижні. Тиск на котирування дорогоцінного металу спричинило посилення позицій долара США, а також обережні настрої інвесторів, які очікують на наслідки тарифної політики Дональда Трампа.
Спотова ціна золота опустилася до 5 174,68 долара за унцію. Водночас квітневі ф’ючерси подешевшали на 0,6% – до рівня 5 193,80 долара за унцію.
Варто враховувати, що індекс долара додав близько 0,2%. Через це золото, номіноване в американській валюті, стало менш доступним для інвесторів, які працюють з іншими валютами, що додатково вплинуло на зниження попиту.