Що відбувається з цінами на золото зараз?

Зараз на ціну золота вплинуло зміцнення долара. Також варто зважати, що інвестори перебувають в очікуванні результатів впровадження тарифів Трампом, повідомляє Reuters.

Наразі унція золота впала в ціні до 5 174,68 долара. Ф'ючерси з поставкою у квітні знизились на 0,6% до 5 193,80 долара за унцію.

Важливо! Долар зріс на 0,2%. Це зробило злитки вартість яких зареєстрована в американській валюті, дорожчими для власників інших валют.

Потрібно розуміти, що у безпечних активів, таких як золото, збільшується вартість через геополітичну та економічну невизначеності. Напередодні, саме тарифи Трампа спонукали цей метал до зростання.

Нагадаємо, ще у п'ятницю Верховний суд США визначив, що американський президент перевищив свої повноваження, встановлюючи тарифи. Вашингтон не зупинився. І уже незабаром стало відомо про введення низки тарифів.

У понеділок Трамп застеріг країни від відмови від нещодавно укладених торговельних угод, заявивши, що він запровадить на них набагато вищі мита згідно з різними торговельними законами,

– вказує видання.

Орім цього, відчутним фактором впливу на ринок золота залишаються переговори Ірану та США. Вони відбудуться у четвер у Женеві.

Цікаво, що українці активно закуповують золото. Водночас продавати вони його не прагнуть, про що свідчить статистика НБУ:

Відчутно зріс попит на золото в кінці 2025 року. Абсолютний рекорд був зафіксований у грудні. Саме тоді банки реалізували майже – 3 536,5 тройської унції золота на загальну суму більш як 15 мільйонів доларів.

На початку 2026 року значний попит зберігався. За січень 2026 року загалом продано 2 411 унцій золота за 11,4 мільйона доларів.

