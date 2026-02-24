Що відбувається з цінами на золото зараз?
Зараз на ціну золота вплинуло зміцнення долара. Також варто зважати, що інвестори перебувають в очікуванні результатів впровадження тарифів Трампом, повідомляє Reuters.
Читайте також Військові облігації, депозити чи золото: які інвестиції працюють у 2026 році і що дає найбільший дохід
Наразі унція золота впала в ціні до 5 174,68 долара. Ф'ючерси з поставкою у квітні знизились на 0,6% до 5 193,80 долара за унцію.
Важливо! Долар зріс на 0,2%. Це зробило злитки вартість яких зареєстрована в американській валюті, дорожчими для власників інших валют.
Потрібно розуміти, що у безпечних активів, таких як золото, збільшується вартість через геополітичну та економічну невизначеності. Напередодні, саме тарифи Трампа спонукали цей метал до зростання.
Нагадаємо, ще у п'ятницю Верховний суд США визначив, що американський президент перевищив свої повноваження, встановлюючи тарифи. Вашингтон не зупинився. І уже незабаром стало відомо про введення низки тарифів.
У понеділок Трамп застеріг країни від відмови від нещодавно укладених торговельних угод, заявивши, що він запровадить на них набагато вищі мита згідно з різними торговельними законами,
– вказує видання.
Орім цього, відчутним фактором впливу на ринок золота залишаються переговори Ірану та США. Вони відбудуться у четвер у Женеві.
Цікаво, що українці активно закуповують золото. Водночас продавати вони його не прагнуть, про що свідчить статистика НБУ:
- Відчутно зріс попит на золото в кінці 2025 року. Абсолютний рекорд був зафіксований у грудні. Саме тоді банки реалізували майже – 3 536,5 тройської унції золота на загальну суму більш як 15 мільйонів доларів.
- На початку 2026 року значний попит зберігався. За січень 2026 року загалом продано 2 411 унцій золота за 11,4 мільйона доларів.
Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали 24 лютого 2026 року?
Спотова ціна на срібло впала на 0,1%. Цей метал сягнув – 88,14 долара за унцію.
А от спотова вартість платини зросла на 0,3%. Ціна цього металу сягнула – 2 160,69 долара за унцію.
Своєю чергою, паладій подорожчав. Він зріс в ціні на 0,3% до 1 748,50 долара за унцію.