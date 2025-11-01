Чому золото має різний відтінок?

Колір золотих виробів першочергово вказує не на вартість металу, а – склад сплаву, повідомляє 24 Канал.

Як зрозуміти який склад сплаву за кольором золота:

  • червоне золото – найчастіше такого відтінку вдасться досягнути завдяки міді;
  • біле золото – зазвичай такий колір є результатом легування золота зі сріблом, нікелем або паладієм;
  • жовте золото – переважно такого кольору вдається досягти через змішування цинку та срібла.

Також в магазинах можна зустріти і інші відтінки золота. Наприклад, рожеве.

Від чого залежить ціна золотого виробу?

Вартість золотого виробу формується під впливом цілої сукупності факторів, наприклад:

  • бренду;
  • проби;
  • наявності дорогоцінних каменів у виробі і так далі.

Проба показує який відсоток золота у складі. Його можна визначити, поділивши вказану на виробі цифру на 10, наприклад:

  • якщо проба 333 – 33,3% золота у сплаві;
  • проба 585 – 58,5% золота;
  • 750 – 75% і так далі.

Зверніть увагу! В теорії колір золота може визначати, який виріб дорожче. Адже вартість домішок різна. Проте це далеко не основний фактор.

Які ціни на золото зараз?

  • Вчора вартість золота дещо знизилась. Одна унція коштувала – 4 009,24 долара, повідомляє Reuters.

  • НБУ змінив закупівельні ціни з урахуванням світових тенденцій. Банківський метал, за даними регулятора, коштує 5 299,98 гривні за грам А от той, який потребує його доведення визнаними виробниками до стандартів якості – 5 284,08 гривні за грам.

  • Також регулятор відкоригував закупівельні ціни на золотий брухт. Наприклад, золото 585 проби коштує – 3 069,48 гривні за грам.