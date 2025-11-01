Чому золото має різний відтінок?

Колір золотих виробів першочергово вказує не на вартість металу, а – склад сплаву, повідомляє 24 Канал.

Як зрозуміти який склад сплаву за кольором золота:

червоне золото – найчастіше такого відтінку вдасться досягнути завдяки міді;

– зазвичай такий колір є результатом легування золота зі сріблом, нікелем або паладієм; жовте золото – переважно такого кольору вдається досягти через змішування цинку та срібла.

Також в магазинах можна зустріти і інші відтінки золота. Наприклад, рожеве.

Від чого залежить ціна золотого виробу?

Вартість золотого виробу формується під впливом цілої сукупності факторів, наприклад:

бренду;

проби;

наявності дорогоцінних каменів у виробі і так далі.

Проба показує який відсоток золота у складі. Його можна визначити, поділивши вказану на виробі цифру на 10, наприклад:

якщо проба 333 – 33,3% золота у сплаві;

проба 585 – 58,5% золота;

750 – 75% і так далі.

Зверніть увагу! В теорії колір золота може визначати, який виріб дорожче. Адже вартість домішок різна. Проте це далеко не основний фактор.

Які ціни на золото зараз?