Чому дорожчає золото?

Станом на ранок 7 жовтня, вартість золота зросла на 0,1% і складала – 3 977,19 долара, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Продовжують рости: як змінились ціни на нафту у жовтні

Чому золото знову подорожчало:

шатдаун в США;

імовірне зниження ставок ФРС цього місяця;

зростаючий попит.

Протягом року ціна цього металу збільшувалась, зокрема, під впливом:

ослаблення долара;

активних покупок Центробанків та інших факторів.

У понеділок Goldman Sachs підвищив свій прогноз ціни на золото на грудень 2026 року з 4 300 до 4 900 доларів за унцію, посилаючись на значний приплив коштів із західних біржових фондів та скуповування коштів центральними банками,

– зазначає видання.

Потрібно розуміти, що золото добре зростає саме в умовах невизначеності. У тому числі і геополітичної напруженості.

Важливо! Центробанк Китаю продовжує нарощувати золоті запаси.

Як зросла ціна на золото у жовтні?

1 жовтня золото почало коштувати – 3 891,96 долара за унцію. А уже 3 числа – 3 857,25 долара за унцію.

Вчора золото коштувало – 3 944,63 долара за унцію. Це було рекордне значення, станом на 6 число.

Зверніть увагу! 7 жовтня закупівельна ціна банківського золота у НБУ – 5 182,02 гривень.