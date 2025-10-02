Яка ціна нафти 2 жовтня 2025?

На ціну нафти впливає також і виробник, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Trading Economics.

Станом на зараз, вартість основних марок така:

Brent сьогодні торгується за – 65,30 долара за барель.

сьогодні торгується за – 65,30 долара за барель. Американська нафта WTI по – 61,75 долара за барель.

по – 61,75 долара за барель. Російська Urals – 61,24 долара за барель.

Чому дорожчає нафта?

Ціни на нафту почали зростати після того, як з'явилась імовірність посилення санкцій щодо російської сирої нафти. Водночас дещо обмежили подорожчання побоювання, що виникли, відносно надлишку пропозиції на ринку, повідомляє Reuters.

Зверніть увагу! Деякі аналітики вважають, що це зростання цін також є технічним відновленням.

Як посилюватиметься тиск на російську нафту:

Міністри фінансів країн "Великої сімки"оголосили про посилення тиску на Росію. G7 планують зосередити свою увагу саме на тих державах, які продовжують активно закупати російську нафту.

США планують передавати Україні додаткові розвіддані. Таким чином проводити атаки на НПЗ українським силам стане легше.

Нагадаємо! ОПЕК+ планує збільшити видобуток нафти. Поки що невідомо точно яке буде зростання обсягів. Деякі аналітики очікують показник – 500 000 барелів на добу.

Що потрібно знати про нафту зараз?