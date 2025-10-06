Як зросли ціни на золото у НБУ?

НБУ встановлює закупівельні ціни на золото з урахуванням зміни тенденцій у світі, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.

Читайте також Історичний максимум шокує: 300 грамів цього металу коштують як квартира

Станом на 6 жовтня, вартість золота, залежно від стану така:

банківське золото, тобто метал найвищої проби коштує – 5 069,33 гривні за грам;

якщо цей метал потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості – 5 054,12 гривні за грам;

а от золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 018,64 гривні за грам.

Як змінились ціни на срібло?

Нацбанк відкоригував закупівельні ціни і на срібло:

цей банківський метал найвищої проби за грам тепер коштує – 62,39 гривні.

срібло, яке не відповідає вимогам, відносно якості банківських металів, коштує менше – 59,27 гривні за грам.

Що відбувається з вартістю банківських металів?

6 жовтня вартість золота сягнула рекордного значення. Вона перетнула позначку 3 900 доларів. Максимальна вартість цього металу за сесію склала – 3 944,63 долара за унцію.

Окрім золота, дорожчають і інші метали. Зокрема, як повідомляє Reuters, сьогодні спотова ціна на срібло зросла на 1%, сягнувши 48,46 долара за унцію.

Зверніть увагу! З початку року золото подорожчало на майже 50%.