Які є переваги медичного золота?

Фактично, медичне золото це високоякісна біжутерія, яка не втратить свій зовнішній вигляд і після тривалого носіння. Адже вона дуже довговічна, пише 24 Канал.

Читайте також Цей дорогоцінний метал дешевше кави: зверніть увагу, зараз він дорожчає щодня

Зверніть увагу! Зазвичай основою для медичного золота є нержавіюча сталь.

Також серед переваг цього матеріалу варто виділити:

  • стійкість;
  • низьку ціну;
  • практичність.

Медичне золото також підходить людям, які мають високу чутливість шкіри. Не варто забувати і те, що цей матеріал гіпоалергенний.

Чи має медичне золото пробу?

Медичне золото не є дорогоцінним металом. Саме тому воно і не має проби. Дорогоцінне каміння зазвичай не "вставляють" у медичне золото.

Що потрібно знати про золото зараз?

  • 8 жовтня вартість золота перевищила 4 000 доларів за унцію. Це абсолютний рекорд. Максимально за сесію такий метал сягав – 4 032,46 долара за унцію. Загалом за рік золото подорожчало на більш як 53%, повідомляє Reuters.

  • Таке здорожчання золота вплинуло і на закупівельні ціни НБУ. 8 числа банківський метал за грам сягнув – 5 217,13 гривні.

  • Колір ювелірного золота може "підказати" склад сплаву виробу. Наприклад, червонуватий відтінок дає мідь. А от "освітлює" сплав срібло.