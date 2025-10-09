Які є переваги медичного золота?

Фактично, медичне золото це високоякісна біжутерія, яка не втратить свій зовнішній вигляд і після тривалого носіння. Адже вона дуже довговічна, пише 24 Канал.

Зверніть увагу! Зазвичай основою для медичного золота є нержавіюча сталь.

Також серед переваг цього матеріалу варто виділити:

стійкість;

низьку ціну;

практичність.

Медичне золото також підходить людям, які мають високу чутливість шкіри. Не варто забувати і те, що цей матеріал гіпоалергенний.

Чи має медичне золото пробу? Медичне золото не є дорогоцінним металом. Саме тому воно і не має проби. Дорогоцінне каміння зазвичай не "вставляють" у медичне золото.

Що потрібно знати про золото зараз?