Які є переваги медичного золота?
Фактично, медичне золото це високоякісна біжутерія, яка не втратить свій зовнішній вигляд і після тривалого носіння. Адже вона дуже довговічна, пише 24 Канал.
Зверніть увагу! Зазвичай основою для медичного золота є нержавіюча сталь.
Також серед переваг цього матеріалу варто виділити:
- стійкість;
- низьку ціну;
- практичність.
Медичне золото також підходить людям, які мають високу чутливість шкіри. Не варто забувати і те, що цей матеріал гіпоалергенний.
Чи має медичне золото пробу?
Медичне золото не є дорогоцінним металом. Саме тому воно і не має проби. Дорогоцінне каміння зазвичай не "вставляють" у медичне золото.
Що потрібно знати про золото зараз?
8 жовтня вартість золота перевищила 4 000 доларів за унцію. Це абсолютний рекорд. Максимально за сесію такий метал сягав – 4 032,46 долара за унцію. Загалом за рік золото подорожчало на більш як 53%, повідомляє Reuters.
Таке здорожчання золота вплинуло і на закупівельні ціни НБУ. 8 числа банківський метал за грам сягнув – 5 217,13 гривні.
Колір ювелірного золота може "підказати" склад сплаву виробу. Наприклад, червонуватий відтінок дає мідь. А от "освітлює" сплав срібло.