Яка ціна золота 3 жовтня?

3 жовтня спотова ціна на золото зросла на 0,03%, вона сягнула 3 857,25 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво! З початку року ціна на злитки зросла на 47%.

Через припинення роботи уряду США, відбулася затримка публікації ключових економічних даних. Це негативно впливає на загальну ситуацію.

У цьому місяці також може бути знижено ставки ФРС. Трейдери уже очікують, що вони опустяться на 25 базисних пунктів.

Зверніть увагу! Деякі трейдери вважають, що аналогічне зниження відбудеться і у грудні.

На фоні усіх цих подій золото стає все більш привабливим як актив. Деякі аналітики наголошують, що до кінця року воно може ще більше подорожчати і навіть сягнути 4 000 доларів за унцію.

Як змінювалась вартість золота у жовтні?

1 жовтня вартість золота сягнула на той момент рекордного значення. 1 унція почала коштувати – 3 891,96 долара за унцію.

А уже 2 числа максимум за сесію став більшим. Унція почала коштувати 3 895,09 долара.

Важливо! За даними НБУ, 3 жовтня закупівельна вартість банківського металу (найвищої проби) складає 5 104,89 гривні за грам.