Почему дорожает золото?

По состоянию на утро 7 октября, стоимость золота выросла на 0,1% и составляла – 3 977,19 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Почему золото снова подорожало:

шатдаун в США;

вероятное снижение ставок ФРС в этом месяце;

растущий спрос.

В течение года цена этого металла увеличивалась, в частности, под влиянием:

ослабления доллара;

активных покупок Центробанков и других факторов.

В понедельник Goldman Sachs повысил свой прогноз цены на золото на декабрь 2026 года с 4 300 до 4 900 долларов за унцию, ссылаясь на значительный приток средств из западных биржевых фондов и скупки средств центральными банками,

– отмечает издание.

Нужно понимать, что золото хорошо растет именно в условиях неопределенности. В том числе и геополитической напряженности.

Важно! Центробанк Китая продолжает наращивать золотые запасы.

Как выросла цена на золото в октябре?

1 октября золото начало стоить – 3 891,96 доллара за унцию. А уже 3 числа – 3 857,25 доллара за унцию.

Вчера золото стоило – 3 944,63 доллара за унцию. Это было рекордное значение, по состоянию на 6 число.

Обратите внимание! 7 октября закупочная цена банковского золота в НБУ – 5 182,02 гривны.