Яка вартість золотого лому 1 січня 2026 року?

Ціна лому також залежить від проби. Тобто, частки чистого золота у сплаві, повідомляє 24 Канал.

Аби визначити відсоток чистого золота, потрібно вказане значення розділити на 10. Наприклад, якщо на золотій прикрасі накарбовано 585, то у виробі 58,5% основного металу, а все інше – домішки.

Закупівельні ціни на золото в ломі сьогодні такі, повідомляє НБУ:

якщо на виробі вказано 333 пробу – 1 916,87 гривні за грам;

якщо вказано 375 пробу – 2 158,64 гривні за грам;

500 пробу – 2 878,18 гривні за грам;

583 пробу – 3 355,96 гривні за грам;

585 пробу – 3 367,47 гривні за грам;

750 пробу – 4 317,27 гривні за грам;

900 пробу – 5 180,72 гривні за грам;

999 пробу – 5 750,60 гривні за грам.

Що відбувається з цінами на банківське золото у перший день 2026 року?

Змінились і закупівельні ціни на банківське золото. Сьогодні, як повідомля Нацбанк, вони такі:

метал найвищої якості має ціну – 5 814,50 гривні за грам;

золото, що потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 797,06 гривні за грам;

а от метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, коштує – 5 756,36 гривні за грам.

Що ще важливо знати про золото зараз?