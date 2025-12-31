Як на росіян впливає війна проти України?

Потрібно розуміти, що ця сума витрат рівна 24 річним бюджетам Росії на вищу освіту або 22 бюджетам на охорону здоров'я, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Цікаво, що більша частина цих витрат – 59% засекречена. В цифрах ця ситуація виглядала так:

за відкритими статтям витрачено 4,816 трильйона рублів;

а от за прихованими – 7,038 трильйонів рублів, повідомляє російське видання The Moscow Times. .

Цікаво! У річному вимірі частка видатків зросла на 39%.

Фінансування війни Кремль перекладає на населення через нові податки та зростання цін. За умов, коли будь-яка антивоєнна критика карається як "зрада", простір для публічного невдоволення практично зник. Як наслідок, у 2022 – 2025 роках ціни для росіян зростали безперервно,

– зазначає розвідка.

Як на кризу в Росії реагують російські гіганти?

"Газпром" відчув значну кризу, зокрема, внаслідок санкцій. До того ж "вдарила" по компанії втрата європейських ринків.

Аби компенсувати це, "Газпром" ввів зміни для внутрішніх споживачів. Йдеться, наприклад, про здорожчання комунальних послуг.

Середня вартість комунальних послуг зросла на 43%, а на наступний рік уже задекларовано підвищення ще на близько 14%,

– повідомляє розвідка.

Які ще зміни відчутні в Росії зараз?