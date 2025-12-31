Як на росіян впливає війна проти України?
Потрібно розуміти, що ця сума витрат рівна 24 річним бюджетам Росії на вищу освіту або 22 бюджетам на охорону здоров'я, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Цікаво, що більша частина цих витрат – 59% засекречена. В цифрах ця ситуація виглядала так:
- за відкритими статтям витрачено 4,816 трильйона рублів;
- а от за прихованими – 7,038 трильйонів рублів, повідомляє російське видання The Moscow Times. .
Цікаво! У річному вимірі частка видатків зросла на 39%.
Фінансування війни Кремль перекладає на населення через нові податки та зростання цін. За умов, коли будь-яка антивоєнна критика карається як "зрада", простір для публічного невдоволення практично зник. Як наслідок, у 2022 – 2025 роках ціни для росіян зростали безперервно,
– зазначає розвідка.
Як на кризу в Росії реагують російські гіганти?
"Газпром" відчув значну кризу, зокрема, внаслідок санкцій. До того ж "вдарила" по компанії втрата європейських ринків.
Аби компенсувати це, "Газпром" ввів зміни для внутрішніх споживачів. Йдеться, наприклад, про здорожчання комунальних послуг.
Середня вартість комунальних послуг зросла на 43%, а на наступний рік уже задекларовано підвищення ще на близько 14%,
– повідомляє розвідка.
Які ще зміни відчутні в Росії зараз?
Паливо зросло в ціні на 29 – 35%. Імовірно, у 2026 році воно продовжить дорожчати.
Також відчутно зросла вартість нерухомості в Росії. За 2022 – 2025 роки вона там збільшилась на 50%. У 2026 ця тенденція триватиме. Імовірно, наступного року ціни у цій галузі "злетять" ще на 6 – 7%.
Варто сказати і про значне зростання цін у продовольчому секторі. Наприклад, молочна продукція в Росії зросла в ціні на 62%.