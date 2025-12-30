Яка ціна золота в ломі зараз?
Вартість золота в ломі також залежить від проби, повідомляє 24 Канал.
Тобто, частки чистого золота в сплаві. Аби визначити цей відсоток, необхідно вказане на виробі значення розділити на 10. Наприклад, якщо проба 750, там 75% чистого золота, а все інше – домішки.
Закупівельні ціни на золотий лом зараз такі, повідомляє НБУ:
- якщо виріб має 333 пробу, ціна – 1 990,98 гривні за грам;
- 375 пробу – 2 242,09 гривні за грам;
- 500 пробу – 2 989,46 гривні за грам;
- 583 пробу – 3 485,70 гривні за грам;
- 585 пробу – 3 497,66 гривні за грам;
- 750 пробу – 4 484,18 гривні за грам;
- 900 пробу – 5 381,02 гривні за грам;
- 999 пробу – 5 972,93 гривні за грам.
Як змінилась вартість банківського золота сьогодні?
Світові тенденції вплинули і на вартість банківського золота. Сьогодні вони, як повідомляє Нацбанк, такі:
- золото найвищої категорії має ціну – 6 039,30 гривні за грам;
- золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 6 021,18 гривні за грам;
- а золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 978,91 гривні за грам.
Як змінювалась ціна на золото 29 грудня?
26 грудня – у минулу п'ятницю золото встановило новий ціновий рекорд. Тоді цей метал сягнув – 4 549,71 долара за унцію.
29 грудня цей метал впав в ціні. Його вартість знизилась на 1,7%. Тепер вона складає – 4 455,34 долара за унцію. Зниженню вартості золота сприяли "позитивні" переговори між Україною та США, щодо миру. Тобто, посилення геополітичної стабільності.