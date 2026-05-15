Чому зміцнення долара впливає на ціну золота?
Зміцнення долара зменшило привабливість золота, повідомляє Reuters.
Потрібно розуміти, що зміцнення американської валюти, зробили злитки у доларах дорожчими для покупців у іншій валюті.
Дохідність і долар зросли через посилені інфляційні побоювання, частково зумовлені військовими діями в Перській затоці та підкріплені квітневими показниками PPI та CPI, опублікованими цього тижня,
– наголосила аналітик StoneX Рона О'Коннелл.
Які ще фактори стали вирішальними для ціни золота?
На ціну золота продовжує впливати конфлікт на Близькому Сході, а також – зростання вартості нафти. Фактично, ця ситуація посилює очікування щодо підвищення процентних ставок.
Для розуміння, ціна марки Brent на цьому тижні збільшилась на майже 7,8%. Адже Ормуз і досі закритий.
Підвищення цін на паливо провокує зростання інфляції. Адже виробники компенсують збільшення витрат через ринки. А це, своєю чергою:
- змушує центробанки утримувати високі процентні ставки;
- що і знижує привабливість золота.
Яка ціна золота зараз?
Спотова вартість золота впала на 2,2%. Цей метал сягнув 4 546,45 долара за унцію.
Ф'ючерси на золото в США з поставкою в червні впали на 2,9%. Вони знизились до 4 550,80 доларів.
Ціни на золото вже досить давно насторожено ставляться до війни в Перській затоці, а низка новин з Індії цього тижня щодо імпортних мит загострила напруженість на і без того слабкому ринку,
– додала аналітик StoneX Рона О'Коннелл.
Нагадаємо, в Індії знижки на золото сягнули рекордного рівня. Така ситуація є наслідком підвищення імпортних мит, повідомляє Reuters.
Цікаво! Якщо збережуться теперішні тенденції, вартість злитків за цей тиждень знизиться на понад 3,6%.
Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?
Спотова вартість срібла сьогодні впала на 7,2%. Тепер цей метал коштує – 77,46 долара за унцію.
Платина впала на 2,9%. Тепер унція цього металу коштує – 1 996,34 долара за унцію.
Паладій, своєю чергою, впав на 1,4%. Він знизився до 1 417,18 долара за унцію.