Чому зміцнення долара впливає на ціну золота?

Зміцнення долара зменшило привабливість золота, повідомляє Reuters.

Потрібно розуміти, що зміцнення американської валюти, зробили злитки у доларах дорожчими для покупців у іншій валюті.

Дохідність і долар зросли через посилені інфляційні побоювання, частково зумовлені військовими діями в Перській затоці та підкріплені квітневими показниками PPI та CPI, опублікованими цього тижня,

– наголосила аналітик StoneX Рона О'Коннелл.

Які ще фактори стали вирішальними для ціни золота?

На ціну золота продовжує впливати конфлікт на Близькому Сході, а також – зростання вартості нафти. Фактично, ця ситуація посилює очікування щодо підвищення процентних ставок.

Для розуміння, ціна марки Brent на цьому тижні збільшилась на майже 7,8%. Адже Ормуз і досі закритий.

Підвищення цін на паливо провокує зростання інфляції. Адже виробники компенсують збільшення витрат через ринки. А це, своєю чергою:

змушує центробанки утримувати високі процентні ставки;

що і знижує привабливість золота.

Яка ціна золота зараз?

Спотова вартість золота впала на 2,2%. Цей метал сягнув 4 546,45 долара за унцію.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в червні впали на 2,9%. Вони знизились до 4 550,80 доларів.

Ціни на золото вже досить давно насторожено ставляться до війни в Перській затоці, а низка новин з Індії цього тижня щодо імпортних мит загострила напруженість на і без того слабкому ринку,

– додала аналітик StoneX Рона О'Коннелл.

Нагадаємо, в Індії знижки на золото сягнули рекордного рівня. Така ситуація є наслідком підвищення імпортних мит, повідомляє Reuters.

Цікаво! Якщо збережуться теперішні тенденції, вартість злитків за цей тиждень знизиться на понад 3,6%.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?