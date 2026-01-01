Какова стоимость золотого лома 1 января 2026 года?

Цена лома также зависит от пробы. То есть, доли чистого золота в сплаве, сообщает 24 Канал.

Чтобы определить процент чистого золота, нужно указанное значение разделить на 10. Например, если на золотом украшении отчеканено 585, то в изделии 58,5% основного металла, а все остальное – примеси.

Закупочные цены на золото в ломе сегодня такие, сообщает НБУ:

если на изделии указана 333 проба – 1 916,87 гривны за грамм;

если указано 375 пробу – 2 158,64 гривны за грамм;

500 пробу – 2 878,18 гривны за грамм;

583 пробу – 3 355,96 гривны за грамм;

585 пробу – 3 367,47 гривны за грамм;

750 пробу – 4 317,27 гривны за грамм;

900 пробу – 5 180,72 гривны за грамм;

999 пробу – 5 750,60 гривны за грамм.

Что происходит с ценами на банковское золото в первый день 2026 года?

Изменились и закупочные цены на банковское золото. Сегодня, как сообщает Нацбанк, они таковы:

металл наивысшего качества имеет цену – 5 814,50 гривны за грамм;

золото, что требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 5 797,06 гривны за грамм;

а вот металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов, стоит – 5 756,36 гривны за грамм.

Что еще важно знать о золоте сейчас?