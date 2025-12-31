Як змінились ціни на золотий лом 31 грудня 2025?

Вартість золота в брухті також залежить від проби, повідомляє 24 Канал.

Станом на 31 грудня, НБУ встанови такі закупівельні ціни на золотий лом, повідомляє регулятор:

якщо виріб має 333 пробу, вартість лому скаладає – 1 956,89 гривні за грам;

375 пробу – 2 203,71 гривні за грам;

500 пробу – 2 938,28 гривні за грам;

583 пробу – 3 426,03 гривні за грам;

585 пробу – 3 437,79 гривні за грам;

750 пробу – 4 407,42 гривні за грам;

900 пробу – 5 288,90 гривні за грам;

999 пробу – 5 870,68 гривні за грам.

Важливо розуміти, що проба показує частку чистого металу у сплаві. Аби її визначити, потрібно:

вказане на виробі значення розділити на 10;

отримуємо відсоток чистого металу у сплаві.

Розберемося на прикладі. Якщо на виробі вказано 583, там – 58,3% чистого золота. А все інше, це інші метали.

Скільки можна отримати за банківське золото в останній день 2025 року?

Закупівельна вартість банківського золота 31 грудня встановлена така, залежно від категорії металу, повідомляє НБУ:

золото найвищої якості (тобто, найчистіше) – 5 935,92 гривні за грам;

метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 918,11 гривні за грам;

золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 876,56 гривні за грам.

Яка ціна золота на світовому ринку сьогодні?

Сьогодні золото подешевшало на 0,4%. Тепер цей метал має ціну – 4 329,12 долара за унцію.

Ціновий рекорд для золота у 2025 році було встановлено 26 грудня. Тоді цей метал коштував – 4 549,71 долара за унцію.

Цікаво! Аналітики очікують у 2026 році золото може зрости в ціні до 5 000 доларів за унцію.