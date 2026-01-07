Скільки коштує золото в ломі у січні 2026 року?
Окрім світових тенденцій, на ціну золота також впливає проба, пише 24 Канал.
Читайте також Саме так крадуть гроші українців: найпоширеніші схеми карткового шахрайства у 2025 році
Потрібно розуміти, що проба показує частку чистого металу у сплаві. Аби визначити відсоток, необхідно вказане на виробі значення розділити на 10. Наприклад, 750 проба має 75% чистого золота у складі, ще 25% – домішки.
Закупівельні ціни на золото в ломі, як повідомляє НБУ, станом на 6 січня такі:
- для виробу, що має 333 пробу, ціна – 1 962,80 гривні за грам;
- 375 пробу – 2 210,36 гривні за грам;
- 500 пробу – 2 947,15 гривні за грам;
- 583 пробу – 3 436,38 гривні за грам;
- 585 пробу – 3 448,17 гривні за грам;
- 750 пробу – 4 420,73 гривні за грам;
- 900 пробу – 5 304,87 гривні за грам;
- 999 пробу – 5 888,41 гривні за грам.
Які закупівельні ціни на банківське золото?
Як повідомляє НБУ, закупівельні ціни на банківське золото, залежно від категорії, сьогодні такі:
- золото найвищої якості коштує – 5 953,84 гривні за грам;
- золото, що потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 935,98 гривні за грам;
- а от метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 894,30 гривні за грам.
Як зросла ціна на золото на світовому ринку?
6 січня золото зросло в ціні на 0,4%. Унція цього металу сягнула – 4 463,63 долара за унцію. Такому здорожчанню сприяли коментарі представників ФРС, щодо зниження ставки у 2026 році.
Рекорд вартості золота у 2025 році було встановлено 26 грудня. Тоді цей метал зріс до – 4 549,71 долара за унцію.