Як найчастіше виманюють гроші з карток українців?
Шахраї розвиваються та постійно вигадують нові схеми, розповіла 24 Каналу банкірка Анна Довгальська.
Найпопулярніші методи шахрайства такі:
- Шахрайство з інвестиціями
Це метод, коли шахраї діють в довгу. "Жертва" протягом довгого часу впевнена, що вона інвестує, наприклад, в крипту.
Аби підтвердити справжність цих дій, шахраї навіть створюють професійні вебплатформи. Призначення таких ресурсів – імітувати діяльність брокерів.
Цікаво! Може бути створено особистий кабінет, де людина бачить фейкові прибутки.
Проблеми відкриються лише тоді, коли людина захоче вивести гроші. Шахраї почнуть вимагати комісію за зняття і просто "викинуть" людину з сервісу.
- Шахрайство за допомогою ШІ
Йдеться у першу чергу про голосові та deepfake-атаки. Доходить до того, що деякі шахраї імітують близьких людей "жертви".
- Шахрайські кол-центри
Такі масштабні організації мають чіткі скрипти роботи. Завдяки цим алгоритмам, співробітникам кол-центрів часто вдається переконати жертву.
Наразі кол-центри досить поширене в Україні явище. Дуже часто на гачок таких роботодавців потрапляє молодь (переважно студенти), яким потрібна робота, які мріють про кар'єрне зростання. Власне їм обіцяють і карєрне зростання, і стабільну роботу, запрошують на співбесіду, змушують підписати угоду про нерозголошення та фактично беруть в "лабети" шахрайської контори.
Варто відзначити і поширення схеми "квішингу". Тобто, фальшивих QR-кодів.
Яка ситуація з картковим шахрайством в Україні?
Майже 80% від карткових шахрайств торік, здійснено, завдяки маніпуляціям. І всього приблизно 20% через несанкціонований доступ.
Як показує статистика НБУ, кількість безготівкових шахрайських операцій в Україні торік зросла на 12 – 18%. Загальна кількість інцидентів сягнула – 310 – 340 тисяч штук. А сума збитків сумарна склала – 1,4 – 1,6 мільярда гривень.