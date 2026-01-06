Що відбувається з ціною на золото 6 січня 2025 року?
Сьогодні золото сягнуло тижневого максимуму, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Станом на 6 січня, золото подорожчало на 0,4%. Тепер цей метал коштує – 4 463,63 долара за унцію.
Водночас воно ще не сягнуло рекордного значення, встановленого у 2025 році. Нагадаємо, 26 грудня максимум вартості цього металу зафіксувався на рівні – 4 549,71 долара за унцію, повідомляє Reuters.
Цікаво! Торік золото зросло в ціні на 64%. Це найбільше річне зростання з 1979 року. Цьому сприяла геополітична нестабільність, яка панувала у світі у 2025.
Що сприяє подорожчанню золота зараз:
- коментарі представників ФРС, які підтвердили, що у 2026 році ставка може бути понижена двічі;
- геополітична нестабільність та відповідне зростання попиту на безпечні активи через це.
Інвестори наразі очікують щонайменше двох знижень ставок цього року, водночас вони чекають на звіт про заробітну плату в несільськогосподарському секторі, який має бути опублікований у п'ятницю, щоб отримати додаткові сигнали щодо монетарної політики,
– вказує видання.
Як змінилась ціна на срібло сьогодні?
Вартість срібла сьогодні зросла на – 2,8%. Ціна цього металу склала – 78,64 долара за унцію
Срібло завершило 2025 рік із річним приростом у 147%, значно випередивши золото, і це був найкращий рік за всю історію спостережень,
– вказує видання.
Які ціни на інші дорогоцінні метали зараз?
Спотова вартість платини сьогодні зросла на – 2%. Тепер цей метал коштує – 2 315,69 долара за унцію. Минулого понеділка ціна платини сягнула максимумального значення – 2 478,50 долара за унцію.
Паладій, своєю чергою, 6 січня подорожчав на 2,2%. Тепер він коштує – 1 745,68 долара за унцію.