Сколько стоит золото в ломе в январе 2026 года?
Кроме мировых тенденций, на цену золота также влияет проба, пишет 24 Канал.
Читайте также Именно так воруют деньги украинцев: самые распространенные схемы карточного мошенничества в 2025 году
Нужно понимать, что проба показывает долю чистого металла в сплаве. Чтобы определить процент, необходимо указанное на изделии значение разделить на 10. Например, 750 проба имеет 75% чистого золота в составе, еще 25% – примеси.
Закупочные цены на золото в ломе, как сообщает НБУ, по состоянию на 6 января такие:
- для изделия, имеющего 333 пробу, цена – 1 962,80 гривны за грамм;
- 375 пробу – 2 210,36 гривны за грамм;
- 500 пробу – 2 947,15 гривны за грамм;
- 583 пробу – 3 436,38 гривны за грамм;
- 585 пробу – 3 448,17 гривны за грамм;
- 750 пробу – 4 420,73 гривны за грамм;
- 900 пробу – 5 304,87 гривны за грамм;
- 999 пробу – 5 888,41 гривны за грамм.
Какие закупочные цены на банковское золото?
Как сообщает НБУ, закупочные цены на банковское золото, в зависимости от категории, сегодня такие:
- золото наивысшего качества стоит – 5 953,84 гривны за грамм;
- золото, что требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 5 935,98 гривны за грамм;
- а вот металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 894,30 гривны за грамм.
Как выросла цена на золото на мировом рынке?
6 января золото выросло в цене на 0,4%. Унция этого металла достигла – 4 463,63 доллара за унцию. Такому подорожанию способствовали комментарии представителей ФРС, относительно снижения ставки в 2026 году.
Рекорд стоимости золота в 2025 году был установлен 26 декабря. Тогда этот металл вырос до – 4 549,71 доллара за унцию.