Сколько стоит золото в ломе в январе 2026 года?

Кроме мировых тенденций, на цену золота также влияет проба, пишет 24 Канал.

Читайте также Именно так воруют деньги украинцев: самые распространенные схемы карточного мошенничества в 2025 году

Нужно понимать, что проба показывает долю чистого металла в сплаве. Чтобы определить процент, необходимо указанное на изделии значение разделить на 10. Например, 750 проба имеет 75% чистого золота в составе, еще 25% – примеси.

Закупочные цены на золото в ломе, как сообщает НБУ, по состоянию на 6 января такие:

для изделия, имеющего 333 пробу, цена – 1 962,80 гривны за грамм;

375 пробу – 2 210,36 гривны за грамм;

500 пробу – 2 947,15 гривны за грамм;

583 пробу – 3 436,38 гривны за грамм;

585 пробу – 3 448,17 гривны за грамм;

750 пробу – 4 420,73 гривны за грамм;

900 пробу – 5 304,87 гривны за грамм;

999 пробу – 5 888,41 гривны за грамм.

Какие закупочные цены на банковское золото?

Как сообщает НБУ, закупочные цены на банковское золото, в зависимости от категории, сегодня такие:

золото наивысшего качества стоит – 5 953,84 гривны за грамм;

золото, что требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 5 935,98 гривны за грамм;

а вот металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 894,30 гривны за грамм.

Как выросла цена на золото на мировом рынке?