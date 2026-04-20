Що відбувається з цінами на золото зараз?

Потрібно розуміти, що повторне закриття Ормузької протоки привело до збільшення побоювань щодо інфляції, повідомляє Reuters.

Вартість золота сьогодні впала на 0,7%. Вона сягнула – 4 792,89 долара за унцію.

А от ф'ючерси на золото в США з поставкою в червні знизились на 1,4%. Тепер вони коштують – 4 812,20 долара за унцію.

Важливо! Наразі ринок перебуває в очікуванні наслідків від можливого порушення режиму припинення вогню між Іраном і США.

Зауважимо, вартість сирої нафти відчутно зросла. Це і стало фундаментом для зміцнення долара.

Нафта подорожчала на тлі останніх подій в зоні Ормузької протоки. Йдеться, зокрема, про те, що сили США захопили іранське вантажне судно, що намагалося порушити блокаду, встановлену американцями, повідомляє Bloomberg.

Ціни на нафту підскочили, а фондові ринки захиталися, оскільки зростання напруженості на Близькому Сході звело до мінімуму судноплавство в Перську затоку та з неї,

– вказує видання.

До того ж на ринок впливає заява Ірану, що він не буде брати участь у другому раунді переговорів з США. Хоча американський уряд налаштований їх провести до закінчення двотижневого перемир'я.

Зверніть увагу! Вартість золота впала на майже 8% з кінця лютого. Таке здешевшання золота сталося через зростання побоювань щодо подорожчання енергоносіїв. Адже ці події можуть не тільки розпалити інфляцію, а і довше – "підтримувати" високі світові процентні ставки.

Хоча золото вважається засобом хеджування інфляції, вищі процентні ставки обмежують попит на цей недохідний актив,

– йдеться у повідомленні.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали внаслідок зростання напруги між США та Іраном?