Що відбувається з цінами на золото зараз?
Потрібно розуміти, що повторне закриття Ормузької протоки привело до збільшення побоювань щодо інфляції, повідомляє Reuters.
Вартість золота сьогодні впала на 0,7%. Вона сягнула – 4 792,89 долара за унцію.
А от ф'ючерси на золото в США з поставкою в червні знизились на 1,4%. Тепер вони коштують – 4 812,20 долара за унцію.
Важливо! Наразі ринок перебуває в очікуванні наслідків від можливого порушення режиму припинення вогню між Іраном і США.
Зауважимо, вартість сирої нафти відчутно зросла. Це і стало фундаментом для зміцнення долара.
Нафта подорожчала на тлі останніх подій в зоні Ормузької протоки. Йдеться, зокрема, про те, що сили США захопили іранське вантажне судно, що намагалося порушити блокаду, встановлену американцями, повідомляє Bloomberg.
Ціни на нафту підскочили, а фондові ринки захиталися, оскільки зростання напруженості на Близькому Сході звело до мінімуму судноплавство в Перську затоку та з неї,
– вказує видання.
До того ж на ринок впливає заява Ірану, що він не буде брати участь у другому раунді переговорів з США. Хоча американський уряд налаштований їх провести до закінчення двотижневого перемир'я.
Зверніть увагу! Вартість золота впала на майже 8% з кінця лютого. Таке здешевшання золота сталося через зростання побоювань щодо подорожчання енергоносіїв. Адже ці події можуть не тільки розпалити інфляцію, а і довше – "підтримувати" високі світові процентні ставки.
Хоча золото вважається засобом хеджування інфляції, вищі процентні ставки обмежують попит на цей недохідний актив,
– йдеться у повідомленні.
Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали внаслідок зростання напруги між США та Іраном?
Спотова вартість срібла впала на 1,6%. Цей метал сягнув – 79,49 долара за унцію.
Платина, своєю чергою, впала на 1,3%. Її ціна – 2 076,92 долара за унцію.
Паладій знизився на 1%. Вартість цього металу склала – 1 543,74 долара за унцію.