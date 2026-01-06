Яка вартість золотого лому?
Ціна золотого лому залежить від тенденцій на світовому ринку. Також важливу роль грає проба, повідомляє 24 Канал.
Як повідомляє НБУ, закупівельні ціни на золото в ломі, станом на 5 січня, були такі:
- якщо виріб має 333 пробу, ціна складає – 1 949,27 гривні за грам;
- 375 пробу – 2 195,13 гривні за грам;
- 500 пробу – 2 926,84 гривні за грам;
- 583 пробу – 3 412,69 гривні за грам;
- 585 пробу – 3 424,40 гривні за грам;
- 750 пробу – 4 390,25 гривні за грам;
- 900 пробу – 5 268,30 гривні за грам;
- 999 пробу – 5 847,82 гривні за грам.
Зауважимо, що проба показує частку чистого металу у сплаві. Щоб визначити цей відсоток, необхідно:
- вказане на виробі значення розділити на 10;
- це відсоток чистого металу сплаві, а залишок – домішки.
Як змінилась ціна банківського металу 5 січня?
Вартість банківського металу залежить від його якості. Закупівельні ціни 5 січня, як повідомляє Нацбанк, такі:
- золото найвищої категорії коштує – 5 912,80 гривні за грам;
- золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 895,06 гривні за грам;
- метал, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 853,67 гривні за грам.
Як змінились ціни на золото?
Золото 5 січня зросло на 2,4%. Ціна цього металу сягнула – 4 433,29 долара за унцію. Це збільшення відбулося на фоні геополітичної нестабільності у світі.
У 2025 році золото рекордно зросло в ціні 26 грудня. Тоді одна унція коштувала – 4 549,71 долара. Загалом торік золото зросло в ціні на 64%.