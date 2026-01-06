Яка вартість золотого лому?

Ціна золотого лому залежить від тенденцій на світовому ринку. Також важливу роль грає проба, повідомляє 24 Канал.

Як повідомляє НБУ, закупівельні ціни на золото в ломі, станом на 5 січня, були такі:

якщо виріб має 333 пробу, ціна складає – 1 949,27 гривні за грам;

375 пробу – 2 195,13 гривні за грам;

500 пробу – 2 926,84 гривні за грам;

583 пробу – 3 412,69 гривні за грам;

585 пробу – 3 424,40 гривні за грам;

750 пробу – 4 390,25 гривні за грам;

900 пробу – 5 268,30 гривні за грам;

999 пробу – 5 847,82 гривні за грам.

Зауважимо, що проба показує частку чистого металу у сплаві. Щоб визначити цей відсоток, необхідно:

вказане на виробі значення розділити на 10;

це відсоток чистого металу сплаві, а залишок – домішки.

Як змінилась ціна банківського металу 5 січня?

Вартість банківського металу залежить від його якості. Закупівельні ціни 5 січня, як повідомляє Нацбанк, такі:

золото найвищої категорії коштує – 5 912,80 гривні за грам;

золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 895,06 гривні за грам;

метал, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 853,67 гривні за грам.

