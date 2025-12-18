Сколько стоит унция золота 18 декабря 2025 года?

Цена золота сегодня снизилась на – 0,4%. Теперь этот металл стоит – 4 323,57 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Какие факторы повлияли на рост золота, кроме доллара, сегодня:

ожидание публикации данных, относительно инфляции в США;

снижение ставки ФРС в декабре 2025 года на 25 базисных пунктов (а также ожидания намеков, по аналогичным изменениям в 2026 году);

Важно! Недоходные активы, к примеру, золото только выигрывают от низких процентных ставок.

ожидания публикации индекса потребительских цен в США за ноябрь;

уровень безработицы в США (он вырос до 4,6% в ноябре, это самый высокий показатель с сентября 2021).

Чуть более крепкий доллар является встречным ветром как для золота, так и для серебра. Некоторые осторожные инвесторы предпочитают быть в безопасности и не сталкиваться с отчетом об инфляции с открытой позицией,

– прокомментировал ситуацию аналитик UBS Джованни Стауново.

Как изменилась стоимость серебра 18 декабря 2025 года?

Спотовая стоимость серебра сегодня упала на 0,1%. Этот металл теперь стоит – 66,19 доллара за унцию.

Напомним, рекорд стоимости серебра был установлен вчера. Тогда одна унция стоила – 66,88 доллара, сообщает Reuters.

Интересно! С начала года серебро выросло в цене на 129%. Этому, в частности, способствовал дефицит предложения.

Какие цены на другие металлы сегодня?