Сколько стоит унция золота 18 декабря 2025 года?
Цена золота сегодня снизилась на – 0,4%. Теперь этот металл стоит – 4 323,57 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Какие факторы повлияли на рост золота, кроме доллара, сегодня:
- ожидание публикации данных, относительно инфляции в США;
- снижение ставки ФРС в декабре 2025 года на 25 базисных пунктов (а также ожидания намеков, по аналогичным изменениям в 2026 году);
Важно! Недоходные активы, к примеру, золото только выигрывают от низких процентных ставок.
- ожидания публикации индекса потребительских цен в США за ноябрь;
- уровень безработицы в США (он вырос до 4,6% в ноябре, это самый высокий показатель с сентября 2021).
Чуть более крепкий доллар является встречным ветром как для золота, так и для серебра. Некоторые осторожные инвесторы предпочитают быть в безопасности и не сталкиваться с отчетом об инфляции с открытой позицией,
– прокомментировал ситуацию аналитик UBS Джованни Стауново.
Как изменилась стоимость серебра 18 декабря 2025 года?
Спотовая стоимость серебра сегодня упала на 0,1%. Этот металл теперь стоит – 66,19 доллара за унцию.
Напомним, рекорд стоимости серебра был установлен вчера. Тогда одна унция стоила – 66,88 доллара, сообщает Reuters.
Интересно! С начала года серебро выросло в цене на 129%. Этому, в частности, способствовал дефицит предложения.
Какие цены на другие металлы сегодня?
18 декабря платина выросла в цене. Она подорожала на 1,3%. Теперь металл стоит – 1 924,05 доллара за унцию. Для понимания, это самое большое значение за последние более чем 17 лет.
Палладий также подорожал. Он вырос в цене на 2,8%. Стоимость этого металла сейчас – 1 693,55 доллара за унцию, это практически трехлетний ценовой максимум.