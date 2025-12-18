Скільки насправді Росія витрачає на війну проти України?

У бюджеті Росії на цей рік заплановані витрати у розмірі – 11,1 трильйона рублів безпосередньо на війну. Відповідно до теперішнього курсу, це приблизно – 137,8 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Faridaily".

Читайте також Срібло встановлює рекорд, а золото летить вгору: як змінились ціни на метал сьогодні

Цікаво, що російське Міноборони вперше розкрило реальні витрати з бюджету саме на війну. Вони сягнуть – 5,1% ВВП Росії.

Зауважимо, що раніше були відомі саме загальні витрати російського федерального бюджету за статтею "Національна оборона". Проте в цей пункт входять не тільки поточні видатки, а і:

фінансування розробки нових видів озброєнь;

будівництво;

та інша робота у цій галузі.

Мінфін Росії вказував, що за статтею "Національна оборона" у 2025 році було витрачено 13,5 трильйонів рублів, повідомляє російське видання "Медуза". Наразі, це майже – 167,7 мільярда доларів. Тобто, на війну з цієї суми пішло понад 80%.

Цікаво! Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов оцінив бюджет російського Міноборони у 7,3% ВВП в 2025 році.

Яка зараз ситуація в бюджеті Росії?