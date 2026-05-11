Як конфлікт між Іраном та США впливає на вартість золота зараз?
Відсутність ясності у переговорах між Іраном та США впливає на ціну нафти. А це провокує зростання інфляції, повідомляє Reuters.
Як відомо, Трамп відхилив відповідь Ірану на пропозицію США. Це відчутно зменшило надії, що конфлікт на Близькому Сході завершиться найближчим часом. Відповідно, знизилась і імовірність відкриття Ормузької протоки незабаром, повідомляє Bloomberg.
Ми фактично спостерігаємо згасання надій на неминучу мирну угоду, і золото відчуває на собі тиск через поновлене зростання цін на сиру нафту,
– каже головний ринковий аналітик KCM TradeТім Вотерер.
Цікаво! На думку Вотерера, у короткостроковій та середньостроковій перспективі вартість золота перебуватиме в діапазоні 4 400 – 4 800 доларів за унцію.
Потрібно розуміти, що зростання інфляції може вказувати на перспективу підвищення процентних ставок. А це створює негативний вплив на золото, адже:
- цей метал, традиційно, вважається способом захисту від інфляції;
- водночас підвищення процентних ставок "обтяжує" золото.
Goldman Sachs переніс свій прогноз зниження ставки ФРС до грудня 2026 року та березня 2027 року порівняно з попереднім прогнозом щодо зниження у вересні та грудні цього року, заявивши, що високі ціни на енергоносії, ймовірно, підтримуватимуть високий рівень інфляції,
– йдеться у повідомленні.
Скільки коштує золото зараз?
Протягом сьогоднішньої сесії ціна золота впала на 1,2%. Вона знизилась до 4 657,89 долара за унцію.
А от ф'ючерси на золото в США з поставкою у червні знизились на 1,4%. Вони сягнули 4 665,70 долара за унцію.
Яка ціна на інші дорогоцінні метали?
Спотове срібло впало на 0,2%. Тепер воно коштує 80,13 долара за унцію.
Платина впала на 1,2%. Ціна цього металу зараз – 2 029,95 долара за унцію.
Паладій знизився на 0,7%. Унція цього металу тепер коштує – 1 481,09 долара.