Як конфлікт між Іраном та США впливає на вартість золота зараз?

Відсутність ясності у переговорах між Іраном та США впливає на ціну нафти. А це провокує зростання інфляції, повідомляє Reuters.

Як відомо, Трамп відхилив відповідь Ірану на пропозицію США. Це відчутно зменшило надії, що конфлікт на Близькому Сході завершиться найближчим часом. Відповідно, знизилась і імовірність відкриття Ормузької протоки незабаром, повідомляє Bloomberg.

Ми фактично спостерігаємо згасання надій на неминучу мирну угоду, і золото відчуває на собі тиск через поновлене зростання цін на сиру нафту,

– каже головний ринковий аналітик KCM TradeТім Вотерер.

Цікаво! На думку Вотерера, у короткостроковій та середньостроковій перспективі вартість золота перебуватиме в діапазоні 4 400 – 4 800 доларів за унцію.

Потрібно розуміти, що зростання інфляції може вказувати на перспективу підвищення процентних ставок. А це створює негативний вплив на золото, адже:

цей метал, традиційно, вважається способом захисту від інфляції;

водночас підвищення процентних ставок "обтяжує" золото.

Goldman Sachs переніс свій прогноз зниження ставки ФРС до грудня 2026 року та березня 2027 року порівняно з попереднім прогнозом щодо зниження у вересні та грудні цього року, заявивши, що високі ціни на енергоносії, ймовірно, підтримуватимуть високий рівень інфляції,

– йдеться у повідомленні.

Скільки коштує золото зараз?

Протягом сьогоднішньої сесії ціна золота впала на 1,2%. Вона знизилась до 4 657,89 долара за унцію.

А от ф'ючерси на золото в США з поставкою у червні знизились на 1,4%. Вони сягнули 4 665,70 долара за унцію.

Яка ціна на інші дорогоцінні метали?