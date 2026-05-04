Яка вартість золота зараз?

Спотова вартість золота сьогодні впала на 0,5%. Вона знизилась до – 4 588,71 долара за унцію, повідомляє Reuters.

А от ф'ючерси на золото США з поставкою у червні впали на 0,9%. Тепер їхня ціна – 4 600,60 доларів за унцію.

Падінню вартості золота під час сьогоднішньої сесії сприяли такі фактори:

геополітична ситуація;

зростання цін на нафту;

зміни у ФРС;

блокування Ормузької протоки.

Вартість золота може зрости до кінця року. Але так розвиватимуться події лише у випадку, якщо відбудуться важливі зміни. Зокрема, деескалація конфлікту на Близькому Сході.

Ми бачимо, що золото переважно торгуватиметься в діапазоні від 4 400 до 5 500 доларів за унцію до кінця року. Верхня межа цього діапазону вимагатиме тривалого зниження напруженості на Близькому Сході та певного зниження тиску інфляції, тоді як стійко високі ціни на нафту утримуватимуть метал у нижній половині діапазону,

– розповідає головний аналітик ринку KCM Trade Тім Вотерер.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали сьогодні?

Спотова вартість срібла сьогодні впала на 0,6%. Тепер вона складає – 74,91 долара за унцію.

Платина, своєю чергою, не змінилися. Наразі цей метал перебуває на рівні – 1 989 доларів за унцію.

Паладій впав на 0,4%. Тепер він коштує – 1 519,78 долара за унцію.

Як ситуація в ФРС впливає на вартість золота?

На ринок золота відчутно вплинуло те, що Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл залишив посаду минулої середи. Він обіймав цей пост протягом 8 років, повідомляє Reuters.

Золото досі відчуває залишкові наслідки минулотижневих жорстких меседжів ФРС, особливо помітних незгодних голосів, які виступають проти подальшого пом'якшення,

– наголосив Тім Вотерер.

Йдеться про те, що збільшення цін на нафту може вплинути на рішення Центральних банків. Зокрема, регулятори довше утримуватимуть вищі процентні ставки. А це, своєю чергою, буде тиснути на такі неприбуткові активи, як золото.

Яка наразі ситуація на Близькому Сході?