Чи дійсно США та Іран можуть укласти мирну угоду?

Сподівання зросли на ринку саме через новини, що можуть вказувати на можливу деескалацію конфлікту між Іраном та США, повідомляє Reuters.

Зокрема, аналітики звернули увагу на інформацію, яку подав саудівський новинний канал "Аль-Арабія". Там прозвучало повідомлення про імовірне досягнення домовленостей, відносно послаблення блокади США. Натомість Іран поступово почне відкривати Ормуз.

Окрім цього, один з ізраїльських каналів заявив, що Тегеран готовий передати свої запаси збагаченого на 60% урану. "Отримає" цей компонент третя країна.

Якщо офіційна угода врешті-решт буде укладена, ціни на нафту можуть зазнати вільного падіння, оскільки геополітичні премії швидко випаровуються з ринку. Однак будь-які нові ознаки атак на нафтову інфраструктуру або ескалації на Близькому Сході можуть легко спровокувати черговий параболічний сплеск цін на сиру нафту,

– вказала старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Важливо! Чи відповідають ці повідомлення дійсності, поки невідомо.

Як змінюється ціна нафти?

Як повідомляє ресурс Trading Economics, сьогодні вартість нафти, залежно від марки така:

Нафта марки Brent має ціну – 96,67 долара за барель.

Американська нафта WTI – 90,35 долара за барель.

Російська Urals – 98,46 долара за барель

Нагадаємо, Brent та West Texas Intermediate вчора впали на майже 7%. Фактично, ціни на ці марки сягнули двотижневого мінімуму.

