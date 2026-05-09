На чому можна найбільше заробити?

Вигода залежить від типу металу, його чистоти та попиту на ринку. Який брухт принесе найбільший дохід у травні – далі в матеріалі.

Варто наголосити, що ситуація може суттєво відрізнятися залежно від регіону та навіть конкретного пункту приймання.

Ресурс Metalolom.biz.ua регулярно відстежує такі дані по всій країні, та розраховує середні ціни. За його даними, станом на початок травня найбільше українці можуть заробити на кольоровому металі.

Серед рекордсменів списку для брухту – молібден (понад 1 600 гривень за кілограм), олово (1 400 гривень), вольфрам (710 гривень) і нікель (400 гривень).

Однак немало можна отримати й за "доступніші" метали, знайти які у власному гаражі чи на подвір'ї шансів значно більше:

мідь – від 410 до 490 гривень за кілограм (щоправда, стружка та кабель можуть обійтися дешевше);

латунь – від 225 до 273 гривень за кілограм (включно з радіаторами);

– від 225 до 273 гривень за кілограм (включно з радіаторами); бронза – від 260 до 265 гривень за кілограм.

Не варто залишати поза увагою різні види бабіту. Якщо за БН або Б16 великий виторг "не світить" (у середньому 150 та 250 гривень за кілограм), то за Б83 можна отримати значно більше.

Наприклад, кілограм сплаву без відповідності ГОСТ принесе вам у межах 600 гривень, тоді як сертифікований – близько 900 гривень.

Де можна шукати брухт?

Брухт часто буквально лежить у вас під ногами – у гаражі, на подвір'ї чи десь у коморі. Старий інструмент, зламана техніка та залишки після ремонту роками дарма припадають пилом.

Наприклад, мідь "ховається" у старих телевізорах, холодильниках, кондиціонерах, а також в автомобільних деталях. Окрім того, в пунктах приймання чекають на дроти й кабелі, а інколи навіть старі монети чи вживаний металевий посуд.

Зверніть увагу! За законодавством України, заборонено здавати брухт, що походить із державної та комунальної власності, а також небезпечні предмети, як-от закриті місткості з невідомими речовинами, вибухонебезпечні речі тощо.

Покарання за порушення передбачено статтею 164-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення – штрафи від 8 500 до 17 000 гривень для підприємців. Йдеться про недотримання правил здійснення операцій із брухтом, зокрема роботу з металом сумнівного походження.

Як здати брухт з більшою вигодою?