Как конфликт между Ираном и США влияет на стоимость золота сейчас?

Отсутствие ясности в переговорах между Ираном и США влияет на цену нефти. А это провоцирует рост инфляции, сообщает Reuters.

Читайте также Не только медь: на каком ломе можно больше всего заработать в мае

Как известно, Трамп отклонил ответ Ирана на предложение США. Это ощутимо уменьшило надежды, что конфликт на Ближнем Востоке завершится в ближайшее время. Соответственно, снизилась и вероятность открытия Ормузского пролива вскоре, сообщает Bloomberg.

Мы фактически наблюдаем угасание надежд на неизбежное мирное соглашение, и золото испытывает на себе давление из-за возобновленного роста цен на сырую нефть,

– говорит главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Интересно! По мнению Уотерера, в краткосрочной и среднесрочной перспективе стоимость золота будет находиться в диапазоне 4 400 – 4 800 долларов за унцию.

Нужно понимать, что рост инфляции может указывать на перспективу повышения процентных ставок. А это создает негативное влияние на золото, ведь:

этот металл, традиционно, считается способом защиты от инфляции;

в то же время повышение процентных ставок "отягощает" золото.

Goldman Sachs перенес свой прогноз снижения ставки ФРС до декабря 2026 года и марта 2027 года по сравнению с предыдущим прогнозом по снижению в сентябре и декабре этого года, заявив, что высокие цены на энергоносители, вероятно, поддерживать высокий уровень инфляции,

– говорится в сообщении.

Сколько стоит золото сейчас?

В течение сегодняшней сессии цена золота упала на 1,2%. Она снизилась до 4 657,89 доллара за унцию.

А вот фьючерсы на золото в США с поставкой в июне снизились на 1,4%. Они достигли 4 665,70 доллара за унцию.

Какова цена на другие драгоценные металлы?