Як змінювалась ціна біткойна 2 січня 2026 року?

Однак зростання цієї крипти швидко зупинилося, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Інвестиції лише скорочуються: ключова російська галузь відчує нову кризу у 2026

Нагадаємо, на початку минулого року крипта зросла через оптимізм, що виник на ринку. Зокрема, на фоні політики адміністрації Трампа. Згодом ця крипта почала падати через тарифи, які впроваджував американський лідер. Річ у тім, що ці мита сколихнули світові фінансові ринки.

У той час як інші ризикові активи, такі як акції США, відновилися, біткойн залишається в мінусі після того, як 10 жовтня було ліквідовано рекордний рівень позицій з використанням кредитного плеча,

– наголошує видання.

На ціну негативно вплинуло і зниження попиту на біржові фонди біткойнів Як показує статистика, відтік коштів з ETF сягнув 6 мільярдів доларів у IV кварталі 2025 року.

Яка зараз вартість біткойна?

Ціна біткойна сьогодні – 89 209 доларів. Ця крипта 2 січня 2026 року подорожчала на 1,55%, повідомляє investing.com



Скільки сьогодні коштує 1 BTC / Скриншот сервісу investing.com

Що відбувалося з ціною біткойна у 2025 році?