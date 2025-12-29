Як подорожчав біткойн 29 грудня 2025 року?

Спочатку біткойн сягнув 90 200 доларів, зрісши в ціні на 3,1%. Згодом ця крипта дещо подешевшала, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Новий наслідок переговорів Зеленського та Трампа: що відбувається на ринку нафти

У період перед Різдвом біткойн залишався практично незмінним, незважаючи на рекордне зростання індексу S&P 500. Ширший криптовалютний простір ще не оговтався від тижневого розпродажу, який розпочався в жовтні з ліквідації позицій з використанням кредитного плеча на суму близько 19 мільярдів доларів,

– наголошує видання.

Зверніть увагу! Після цих змін, біткойн сягнув рівня нижче, ніж той, що був на почату 2025 року.

Сьогоднішні зміни на крипторинку торкнулися і інших криптовалют. Наприклад, ефір зріс в ціні на 4% і став дорожче 3 тисяч доларів.

За даними сервісу investing.com, 29 грудня 1 біткойн встановився на рівні – 87 393 долари.



Як змінилась ціна біткойна в кінці грудня 2025 року / Скриншот сервісу investing.com

Як змінювалась ціна на біткойн у 2025 році?