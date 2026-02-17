Чого очікувати від "криптозими" 2026 року?

Падіння на крипторинку спричинило занепокоєння й невизначеність серед інвесторів, особливо роздрібних, які першими відчувають цінові коливання. Однак зниження цін на криптовалюту, як і в інших активах, є нормальною частиною циклу. Про це в коментарі 24 Каналу розповів регіональний голова Binance Кирило Хом'яков.

За словами Кирила Хом'якова, ціна біткойна та загальна капіталізація ринку становить тільки частину картини, тож навіть якщо роздрібні інвестори зараз купують менше, криптоекосистема продовжує розвиватися.

Кирило Хом'яков Регіональний голова криптобіржі Binance у Центральній та Східній Європі, Центральній Азії та Африці Ринкові просідання – природна й очікувана частина криптоциклу, так само, як і в традиційних класах активів. Те, що зрештою формує довгострокову траєкторію, – це фундаментальні чинники. Ми спостерігаємо зростання та стійку інституційну участь, потужну ліквідність, підтриману стейблкоїнами, а також макроекономічне тло, за якого умови ліквідності з часом можуть поліпшуватися.

Експерт зазначає, що за останні 6 років біткойн показав майже семикратне зростання вартості. До прикладу, 17 лютого 2020 року ціна токена коливалася у межах 9,5 – 9,9 тисячі доларів, тоді як та цю ж дату 2026 року – від 66,6 до 69 тисяч доларів.

Зауважте! Індекс S&P 500 за той самий шестирічний період зріс приблизно у два рази.

За даними CoinMarketCup, станом на 20:00 за київським часом ціна біткойна перебувала на рівні близько 66,8 тисячі доларів.

За прогнозом співзасновника Fundstrat Тома Лі, якого цитує "Мінфін", поточний спад на крипторинку – так звана "криптозима" – може закінчитися у квітні 2026 року. На думку фінансового аналітика, ринок криптовалют перебуває у фінальній стадії корекції, а дно по біткойну можна очікувати на рівні близько 60 тисяч доларів.

Чому біткойн падає?