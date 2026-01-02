Как менялась цена биткойна 2 января 2026 года?
Однако рост этой крипты быстро остановился, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, в начале прошлого года крипта выросла из-за оптимизма, возникшего на рынке. В частности, на фоне политики администрации Трампа. Впоследствии эта крипта начала падать из-за тарифов, которые внедрял американский лидер. Дело в том, что эти пошлины всколыхнули мировые финансовые рынки.
В то время как другие рисковые активы, такие как акции США, восстановились, биткойн остается в минусе после того, как 10 октября был ликвидирован рекордный уровень позиций с использованием кредитного плеча,
– отмечает издание.
На цену негативно повлияло и снижение спроса на биржевые фонды биткойнов Как показывает статистика, отток средств из ETF достиг 6 миллиардов долларов в IV квартале 2025 года.
Какая сейчас стоимость биткойна?
Цена биткойна сегодня – 89 209 долларов. Эта крипта 2 января 2026 года подорожала на 1,55%, сообщает investing.com
Сколько сегодня стоит 1 BTC / Скриншот сервиса investing.com
Что происходило с ценой биткойна в 2025 году?
В прошлом году биткойн "фиксировался" на рекордном уровне – 126 тысяч долларов. После новых решений американского лидера, эта крипта начала снижаться. В начале октября монета уже фиксировалась на уровне – 110 тысяч долларов.
Тенденция на снижение продолжалась. Впоследствии – в начале ноября, биткойн упал до 100 тысяч долларов.
Накануне Нового года – 29 декабря биткойн ненадолго вырос до уровня – 90,2 тысячи долларов. Затем эта криптовалюта начала снижаться. Тогда монета упала до почти 88 тысяч долларов.