Скільки коштує біткойн сьогодні?
Після падіння, вартість біткойна була на рівні – 87 100 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Хоча останнє зниження є набагато м'якшою корекцією, ніж у попередні 3 роки спаду, воно сталося на зовсім іншому тлі. З моменту останнього великого краху криптовалют у 2022 інституційне впровадження розширилося, регулювання дозріло, а галузь знайшла свого, мабуть, найважливішого чемпіона в особі президента США Дональда Трампа,
– наголошує видання.
Зауважимо, що на початку жовтня біткойн перебував на рівні – 126 000 доларів. Згодом відбулося сильне падіння цієї крипти.
Тоді ситуація розвивалася так:
- з 10 жовтня було виведено більш як 5,2 мільярда доларів зі спотових ETF біткойнів, що котируються на американській біржі;
- як показують дані дослідницької компанії Kaiko, в цей момент міра здатності поглинати великі угоди без значних коливань цін – знизилась на майже 30% від встановленого річного максимуму.
Цікаво! Головний виконавчий директор компанії з торгівлі цифровими активами STS Digital Максим Зайлер припускає, що протягом довгого часу біткойн перебуватиме в межах між 70 000 і 100 000 доларів.
Дані investing.com показують, що наразі біткойн дещо відновився після падіння. Однак ця валюта має меншу ціну ніж була зафіксована – 86 441,7 доларів зам монету.
Яка ціна біткойна 17 грудня 2025 / Скриншот investing.com
Важливо! Причиною падіння біткойна зараз вважається саме втома інвесторів від цієї крипти.
Як змінювалась ціна біткойна у грудні 2025?
11 грудня біткойн опустився нижче 90 000 доларів. Для розуміння, ще 10 числа одна монета коштувала – 94 490 доларів. Тоді падіння цієї крипти стало наслідком розпродажу, що розпочався ще у жовтні.
Водночас ще 1 грудня біткойн був нижче 85 000 доларів. Тоді ця монета впала в ціні на 5%. Зауважимо, що окрім біткойна, подешевшала і інша крипта. Наприклад, Ethereum впав на понад 7%.