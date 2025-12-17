Скільки коштує біткойн сьогодні?

Після падіння, вартість біткойна була на рівні – 87 100 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Хоча останнє зниження є набагато м'якшою корекцією, ніж у попередні 3 роки спаду, воно сталося на зовсім іншому тлі. З моменту останнього великого краху криптовалют у 2022 інституційне впровадження розширилося, регулювання дозріло, а галузь знайшла свого, мабуть, найважливішого чемпіона в особі президента США Дональда Трампа,

– наголошує видання.

Зауважимо, що на початку жовтня біткойн перебував на рівні – 126 000 доларів. Згодом відбулося сильне падіння цієї крипти.

Тоді ситуація розвивалася так:

з 10 жовтня було виведено більш як 5,2 мільярда доларів зі спотових ETF біткойнів, що котируються на американській біржі;

як показують дані дослідницької компанії Kaiko, в цей момент міра здатності поглинати великі угоди без значних коливань цін – знизилась на майже 30% від встановленого річного максимуму.

Цікаво! Головний виконавчий директор компанії з торгівлі цифровими активами STS Digital Максим Зайлер припускає, що протягом довгого часу біткойн перебуватиме в межах між 70 000 і 100 000 доларів.

Дані investing.com показують, що наразі біткойн дещо відновився після падіння. Однак ця валюта має меншу ціну ніж була зафіксована – 86 441,7 доларів зам монету.



Яка ціна біткойна 17 грудня 2025 / Скриншот investing.com

Важливо! Причиною падіння біткойна зараз вважається саме втома інвесторів від цієї крипти.

Як змінювалась ціна біткойна у грудні 2025?