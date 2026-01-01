Яка ситуація з РЖД в Росії буде у 2026 році?
Особливо важка ситуація з проєктами, які мали збільшити пропускну спроможність підходів до балтійських портів, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Якщо спиратись на розмір фінансування цих проєктів, можна зрозуміти, що вони, імовірно, не реалізуються. А це, своєю чергою, свідчить про:
- те, що стратегічні напрямки лишатимуться заблокованими;
- а також неможливість здійснювати експорт.
На тлі хронічної стагнації транспортної системи таке урізання фінансування лише прискорює її деградацію. Замість розвитку та модернізації більшість ресурсів спрямовують на примітивне утримання зношених фондів і мінімальне забезпечення безпеки перевезень,
– наголошує розвідка.
Для розуміння, РЖД у 2026 році уріже інвестиції таким чином, повідомляє Центр протидії дезінформації:
- інвестиції, необхідні для закупівлі вагонів і локомотивів, стануть меншими на – 37%;
- залізничного будівництва – 20%.
Зауважимо, що падіння інвестицій у цій галузі триває 3 рік поспіль. Тобто, очевидним є загострення кризи, яке призвело до таких наслідків:
- немає ресурсів на реалізацію ключових проєктів;
- підрядники втрачають роботу;
- занепадає залізнична мережа загалом.
Що відомо про проєкт "Північний широтний хід"?
Було ухвалено рішення відкласти на 3 роки початок будівництва арктичного залізничного коридору. Цей проєкт отримав назву – "Північний широтний хід".
Ціна цього будівництва, згідно з прогнозами, – більш як 800 мільярдів рублів. Водночас джерела фінансування залишаються невизначеними.
Концепція до 2035 року називає вантажні та пасажирські дирижаблі "перспективною технологією", але в умовах системного дефіциту коштів і провалу ключових інфраструктурних проєктів такі заяви лише підкреслюють хаотичність і безпорадність транспортної політики,
– вказує розвідка.
Що відбувається в російській економіці зараз?
Російська економіка відчуває значну кризу. Згідно з теперішніми оцінками, дефіцит бюджету Росії буде ще щонайменше до 2040 року.
Аби розв'язати цю проблему, уряд вирішив ввести певні зміни з початку 2026 року. Йдеться, зокрема, про зростання ПДВ з 20% до 22%. Для розуміння, після підвищення, цей податок в Росії стане одним з найбільших у світі.