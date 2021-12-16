Цифрова революція, обвал ліри та капітали багатіїв: головні події зі світу фінансів у 2021 році

Протягом 2021 року світ сколихнуло чимало новин та подій зі сфери фінансів. Від тріумфу криптовалют до турбулентності на валютному ринку. Також почали гучніше звучати дискусії щодо фінансової справедливості.

За останні 12 місяців відбулося чимало подій, відлуння яких світ відчує у майбутньому. Ми зібрали для вас новини про фінанси, які привертали найбільше уваги.

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Біткойн встановив новий історичний рекорд

Найпопулярніша криптовалюта у світу біткойн почала стрімко зростати в ціні з початку року. Попри кілька серйозних обвалів цифрова монета досягала нового історичного максимуму. Зокрема, навесні через дії Китаю та Ілона Маска біткойн пережив одне з найбільших падінь. Пікова ціна криптовалюти – майже 69 тисяч доларів за монету, згідно з CoinDesk. У перший день 2021 року біткойн коштував приблизно 30 тисяч доларів за монету, а станом на 16 грудня вартість біткойна коливається на рівні 47 756 доларів з ринковою капіталізацією у 902,65 мільярда доларів.

NFT – головне слово 2021 року

Укладачі тлумачного словника англійської мови Collins English Dictionary головним словом року обрали абревіатуру NFT (non-fungible token, невзаємозамінний токен). Це є черговим доказом того, що цифрова революція продовжує набирати оберти та змінювати культуру, відносини та способи ведення бізнесу.



Головні події зі світу фінансів у 2021 році / Фото Getty Images

Загалом ринок NFT стрімко розвивався з початку року та навіть пережив стрімке падіння у травні, коли продажі впали на 90%. За допомогою технології NFT продають найрізноманітніші речі:

картини,

автомобілі,

витвори мистецтва,

нерухомість.

Українці теж активно заробляють на NFT. Їхню увагу найчастіше привертають витвори мистецтва. Україна навіть входить до п'ятірки лідерів.

Мільярдери збільшували свої статки

Попри пандемію коронавірусу, яка уже другий рік ускладнює життя всього світу, мільярдери зуміли суттєво збільшити свої капітали. Зокрема, з 18 березня 2020 року до 18 березня 2021 року статки найзаможніших людей світу збільшилися на 4 трильйони доларів. Серед них – Ілон Маск, Джефф Безос, Білл Гейтс, Марк Цукерберг, Воррен Баффет та інші.

Фінансовому успіху багатіїв сприяли кілька факторів. Наприклад, фондовий ринок досягнув нових висот, тоді як дохід низки компаній зріс, оскільки люди почали активніше купувати речі та послуги онлайн. Водночас рівень бідності на глобальному рівні зріс. Ця ситуація спричинила дискусії щодо фінансової справедливості. Особливо гучно ця тема звучала у США, де були заклики про введення "податку на багатство".



Головні події зі світу фінансів у 2021 році / Фото Getty Images

Біткойн визнали офіційним платіжним засобом

Центральноамериканська країна Сальвадор 7 вересня 2021 року першою у світі прийняла закон про визнання біткойна як офіційного платіжного засобу. Цей сміливий експеримент ініціював та активно підтримував президент країни Наїб Букеле. У цифровій монеті вбачають захист від інфляції, яка швидко "з'їдає" національну валюту – долар США. Згідно з The Economic Times, Сальвадор зберігає у своїй скарбниці 1 120 біткойнів. Сальвадор також вивчає різні можливості для майнінгу біткойна, який досить шкідливий для навколишнього середовища. Зокрема, йдеться про опцію майнінгу криптовалюти з використанням енергії вулканів.

Невдалий рік для турецької ліри

У 2021 році турецька ліра стрімко втрачала позиції на валютному ринку. Національна валюта Туреччини встановлювала антирекорд за антирекордом. Цікаво, що у якийсь момент турецька валюта була серед найкращих, що розвиваються у 2021 році. Одне з перших серйозних падінь зафіксували у березні після звільнення глави турецького центробанку Насі Агбала. Тоді валюта впала одразу на 14%.

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Обвал ліри наприкінці листопада навіть спричинив хвилю протестів у Туреччині. Однією з ключових причин знецінення турецької ліри називають роки неортодоксальної економічної політики, яку відстоює президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Політик виступає проти високих процентних ставок, які, на його думку, призводять до зростання інфляції.