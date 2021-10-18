Згідно з даними Trading Economics, курс валюти коливається на рівні 9,27 ліри за 1 американський долар. Загалом з початку 2021 року турецька ліра обвалилася майже на 20%, а з 2018 року – 59%.

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Турецька ліра оновила історичний мінімум

Падіння ліри почалося після зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з керівництвом центрального банку. Лідер держави вирішив звільнити двох заступників глави банку Сахапа Кавчоглу. Відповідний указ був оприлюднений 13 жовтня.

Вже наступного дня ліра втратила 1% – до 9,19 ліри за 1 долар США. Крім кадрових змін у центробанку, на нацвалюту Туреччини тиснули ще два фактори:

сильний долар,

побоювання інвесторів щодо економічної та зовнішньої політики Туреччини.

Хто втратив посади

Одним зі звільнених банкірів виявився член комітету з грошово-кредитної політики фінустанови Угур Намік Кучук. Він був єдиним, хто не підтримав зниження процентної ставки у вересні та виступив проти продажу золото-валютних резервів країни для підтримання національної валюти.

Шкода його і всю країну,

– заявив банкір зі Стамбула.

Також Ердоган звільнив Семіха Тюмена, який обіймав посаду заступника глави центрального банку Туреччини. Крім того, він був одним із кандидатів на заміну чинного глави банку.

Турецька ліра обвалилася до нового історичного мінімуму / Фото Getty Images

Позиція президента Туреччини

Реджеп Таїп Ердоган в останні кілька років отримав безпрецедентний контроль над номінально незалежним центральним банком Туреччини. Він виступає проти високих процентних ставок. Лідер Туреччини за будь-яку ціну пріоритезує високі темпи зростання ВВП, незважаючи навіть на високу інфляцію.

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Експерти вважають, що неочікуване зниження ключової процентної ставки на 100 базисних пунктів у вересні – це доказ політичного втручання у діяльність центрального банку Туреччини. Додамо, що Ердоган за останні два роки звільнив трьох очільників центробанку.