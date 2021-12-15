Інфляція у Великій Британії досягнула нового піку у листопаді, оскільки споживчі ціни продовжували зростати напередодні важливого засідання Банку Англії щодо грошово-кредитної політики.

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Що відбувається з і нфляцією у Великій Британії

Індекс споживчих цін за 12 місяців до листопада виріс на 5,1% проти 4,2% у жовтні. Це найстрімкіше зростанням цього показника за 10 років і більш ніж удвічі перевищувало цільовий показник центрального банку.

Економісти очікували, що за листопад цей показник становитиме 4,7%, а Банк Англії прогнозував, що інфляція досягне 5% навесні 2022 року, а потім зменшиться до цілі на рівні 2% наприкінці 2023 року. Базовий індекс споживчих цін, який не враховує волатильність цін на енергоносії, продукти, алкоголь та тютюнові вироби, зріс на 4% у річному розрахунку.

До теми У листопаді глава Банку Англії сказав, що "є певні попереджувальні сигнали" щодо інфляції, проте центробанку необхідно отримати додаткову інформацію стосовно ситуації на ринку праці перші ніж підіймати процентну ставку.

Інфляція у Великій Британії досягнула 10-річного максимуму

Опції для Банку Англії

Комітет з монетарної політики Банку Англії має провести важливу зустріч у четвер, задля того, щоб вирішити, чи посилювати грошово-кредитну політику. Головні причини:

інфляція у країні набирає оберти,

ринок праці залишається стабільним, проте стрімке поширення штаму омікрон спричинило нову хвилю побоювань щодо відновлення економіки в короткостроковій перспективі.

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Що таке монетарна політика Це політика держави, через яку уповноважена державою інституція контролює обсяг пропозиції грошей з метою встановлення цінової стабільності, сприяння економічному зростанню, дотриманню рівня безробіття населення на низькому рівні.

Керівник відділу досліджень фіксованих процентних ставок компанії Quilter Cheviot Річард Картер додав, що споживачі, цілком ймовірно, будуть жити з піковою інфляцією ще кілька місяців. Актуальна ситуація лише посилює тиск на Банк Англії задля підвищення процентних ставок на наступному засіданні Комітету з монетарної політики. З іншої сторони англійський центробанк може піти іншим шляхом та зачекати до наступного року. Це пов'язано з впливом штаму омікрон на економіку. Зокрема, йдеться про ризик введення додаткових обмежень.