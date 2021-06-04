У період з 26 травня по 2 червня продажі NFT склали 19,4 мільйона доларів. Це на 90% менше, ніж у свій піковий тиждень місяць тому – 170 мільйонів доларів.

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Результати дослідження

Найпопулярнішими NFT залишаються предмети колекціонування цифрових зображень CryptoPunks від студії дизайну Larva Labs. Минулого тижня їх продали на 9,2 мільйона доларів, що становить майже половину всього ринку NFT.

від студії дизайну Larva Labs. Минулого тижня їх продали на 9,2 мільйона доларів, що становить майже половину всього ринку NFT. Знизилася й кількість активних NFT-гаманців — майже на 70% з 12 тисяч до 3,9 тисячі.

— майже на 70% з 12 тисяч до 3,9 тисячі. У сфері криптомистецтва вдалося закрити угоди на суму 3 мільйони доларів за тиждень.

вдалося закрити угоди на суму 3 мільйони доларів за тиждень. Трейдери спортивних NFT за цей же період продали токени на суму 3,16 мільйона доларів.

Тож загалом бульбашка NFT протрималася близько 4 місяців, стверджують автори дослідження.

Що таке NFT Це сучасна технологія, заснована на смартконтрактах блокчейну Ethereum. Вона закріпляє за особою право власності на певний цифровий товар. Такий токен є унікальним за своїми характеристиками, його неможливо замінити жодним іншим.

Яскраві приклади NFT

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