Очільник Сальвадору заявив, що інженери повідомили йому про відкриття нової свердловини, яка може забезпечити приблизно 95 МВт абсолютно чистої геотермальної енергії. Головним джерелом цієї енергії стали вулкани. Навколо цієї свердловини уже почали розробляти повний центр видобутку біткойна.

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Сальвадор використовуватиме вулкани для майнінгу біткойна

Наїб Букеле зазначив, що Сальвадор має намір розширити інфраструктуру та стимулювати її розвиток навколо джерел геотермальної енергії. За його словами, біля цих центрів будуть засновувати індустріальні парки з доступом до дешевої, чистої, відновлюваної енергії. Крім того, він припустив, що майнери біткойна зможуть розглядати ці парки, як ідеальний варіант для своєї діяльності.

Я щойно доручив очільнику La Geo ( наша державна геотермальна електрична компанія) розробити план створення умов для видобутку біткойна з допомогою дуже дешевої, 100% чистої, 100% відновлюваної енергії, енергії з наших вулканів. Це буде швидко розвиватися,

– написав президент Сальвадору Наїб Букеле у твіттер.

Багато прихильників криптовалюти привітали рішення лідера Сальвадору, сприймаючи його як потужний крок вперед. Цю ситуацію також прокоментував гендиректор Twitter Джек Дорсі, зазначивши, що біткойн є стимулом для розвитку відновлюваної енергетики.

Президент Сальвадору інформує, що інженери країни вже викопали нову свердловину для своєї установки з видобутку біткойна з нульовими викидами. З моменту появи ідеї пройшло менше, ніж 24 години. Швидкість вбиває,

– прокоментував партнер Morgan Creek Digital Ентоні Помпліано.

Лідер Сальвадору вперше озвучив свої плани щодо видобутку біткойна у середу в "кімнаті" Twitter Spaces, яку організував Нік Картер, коли Конгрес обговорював його законопроєкт про перетворення біткойна на законний платіжний засіб. Понад 20 тисяч людей слухали цю дискусію. Цей законопроєкт підтримали більшість законодавців.

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